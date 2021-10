Közel állt a győzelemhez a Kanizsa VSE a KSI ellen

Az OB I B rangadójára készülhetett a 3. fordulóban a Kanizsa Vízilabda, és ha minimálisan is, de vereséget szenvedett hazai környezetben a KSI SE legénységétől.

Kanizsa Vízilabda–KSI SE 10-11 (1-5, 3-0, 4-1, 2-5)

Nagykanizsa, 40 néző. Jv.: Kovács S., Debreceni.

Kanizsa Vízilabda: Takács Á. – Vadovics L., dr. Illés 1, Klár 1, Márkus, Spitz 1, Balaska. Csere: Vadovics Á. 2, Szőke B., Gál S., Marnitz 5, Szávai, Balli. Edző: Regős Áron.

Repülőrajtot vettek a sport­iskolások, akikkel a Kanizsa Vízilabda 15 hónapja még OB I-es osztályozót vívhatott, s egészen a harmadik negyed közepéig kellett várni, amíg utolérték őket a kanizsaiak (5-5). Akkor még nem sikerült átvenni a vezetést, ugyanakkor 7-6-nál már Marnitz Gergőéknél volt az előny. A nagykanizsaiak esélye továbbra is megmaradt a találkozó megnyerésére, ugyanakkor tény, hogy a KSI-t nem lehetett leszakítani. A fővárosiak, ha minimálisan is, de többször visszavették a nyerő állást, és végül el is könyvelhették az igencsak fontos három pontot.

Regős Áron: „Az első ne­gyedben elaludtunk, nem tudtuk felvenni a mérkőzés ritmusát, viszont amit a második és a harmadik játékrészben csináltunk, az példás teljesítmény volt. Jó volt a védekezés, elöl sikerültek a támadásaink, remekül játszottunk. Az utolsó nyolc perc is jól indult, aztán megzavarodtunk, amiben sajnos közrejátszott az én piros lapom is. Ezt nagyon sajnálom, de nem értem, hiszen nem reklamáltam hevesen. Emellett úgy gondolom, egy jogos büntetőt nem kaptunk meg, ami rányomta a bélyegét a végjátékra. Nyilván nem örülünk a vereségnek, de dolgozunk tovább, a csapat jó úton van, de még nincs kész. Fejlődnünk kell meccsről meccsre, edzésről edzésre, és ezt meg is fogjuk tenni. Bízom a csapatban, meglesz az eredménye a munkánknak.”