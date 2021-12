A kezdőcsapatokat tekintve talán esélyesebbnek tűnt a ZTE FC II. a labdarúgó NB III. hétvégi zalai rangadóján, ám a mérkőzést meglepetésre a vendég Nagykanizsa FC nyerte (4-2).

Legutóbb a szezon nyitófordulójában találkozott a két együttes, és akkor, Nagykanizsán a ZTE FC II. győzött 2-0-ra. A kétgólos különbség most is „kijött”, de ezúttal a dél-zalaiak javára, és a meccs valamennyi találata megszületett már a nagyon mozgalmas első 45 percben.

Hiába vezetett a házigazda már a 10. percben, onnantól a kanizsaiak lőtték a gólokat, és a félidő vége előtt akadt egy kiállítás is. Sebestyén Lóránt, a zalaiak védője indokolatlanul lökte meg ellenfelét, amiért villant a piros. Fordulás után így tíz emberrel játszott a ZTE FC II. A kék-fehérek első csapatából a pályán volt Babati Benjamin, Németh Dániel, Huszti András, Bakary Nimaga és Gergényi Bence is, ám az eredmény már nem változott.

Egyébként a két csapat tagjai – már persze a helyi kötődésűek – jól ismerhetik egymást. Így például a Nagykanizsa együttesében duplázó Kovács György is volt a ZTE FC játékosa, és a klub színeiben játszott még az NB II.-ben is. Sérülése után egy hónapja tért vissza a pályára, ez volt a negyedik meccse idén, és most az előretolt ék szerepkörében érvényesült igazán. De ez lenne az igazi posztja? Ezt meg is kérdeztük tőle, hiszen javarészt középpályásként láthattuk korábban.

– Napra pontosan hét hónapja műtötték a keresztszalagom, ezt sikerült megünnepelnem – nyitotta beszélgetésünket a 30 esztendős, a csapatkapitányi karszalagot is viselő labdarúgó. – Az edzőmmel, Gombos Zsolttal megbeszéltük, hogy ott játszat majd, ahol szerinte a legnagyobb szükség van rám. Most éppen a támadósorból estek ki játékosok, így örülök, hogy sikerült kétszer is betalálnom.

Annak is örülök, hogy győztünk, hiszen kellett ez a siker. Felvállaltuk a támadójátékot, és szerintem ez egy igazi ki-ki meccs volt mindkét fél számára. Ez volt egyébként az ősz utolsó találkozója is a mezőny számára, de nem a Nagykanizsának, amely csütörtökön 13 órától, hazai pályán pótolja a korábban elhalasztott, Érd elleni mérkőzését.