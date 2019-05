Kosárlabdapéntek: a ZTE NKK itthon, a ZTE KK idegenben akar győzni

Egy lépésre van a harmadik hely megszerzésétől a ZTE NKK és a Győr a női kosárlabda-bajnokságban, és pénteken valamelyikük nyakába kerül az érem. A bronzcsata mindent eldöntő, harmadik összecsapása ma 17 órakor kezdődik az egerszegi Zalakerámia Sportcsarnokban. A Zalakerámia-ZTE KK férficsapata szintén ma, Kecskeméten játszik fontos találkozót.

Az élvonalbeli női kosárlabda-­bajnokság bronzcsatájában a ZTE NKK és a CMB Cargo Uni Győr párharca 1-1-re áll. Pénteken egyikük örülni fog egy éremnek, és Gáspár Dávid, a zalaiak vezetőedzője reméli, ők lesznek azok.

– Mindent bele! Ez a mérkőzés nagyjából erről fog szólni – mondta a tréner. – Ami bennünk van, azt ki akarjuk adni, mert nincs már hova spórolni. Nagyon bízom benne, hogy ugyanazzal az elánnal játszunk, mint kedden, mert ez hiányzott belőlünk az első meccsen, amin kikaptunk. Örültem, hogy a játékosok Győrben végre felszabadultan kosaraztak, erre lesz szükség pénteken is. Bízom benne, hogy sokan buzdítanak majd bennünket a lelátóról is.

A Zalakerámia-ZTE KK NB I A csoportos együttese a középház középszakaszában pénteken 18 órától a Kecskemét vendége lesz. A ZTE KK legutóbb győzött a Paks ellen, ráadásul a Sopron odahaza kapott ki szerdán a DEAC-tól. A ZTE így még reménykedhet a rájátszásban.

– Lehet még jó is nekünk a soproniak veresége, de a helyzet hasonló, mint volt az alapszakasz végén: számtalan variáció van arra, hogy ki érheti el az öt csapatból a 6–8. helyek valamelyikét – vázolta a helyzetet Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője. – Nekünk most arra kell koncentrálnunk, hogy győzzünk, lehetőleg az összes hátralévő meccsünkön. Teljes kerettel várhatjuk a kecskeméti mérkőzést, és bizonyítani akarunk. Főleg mert leírtak bennünket, és nem a szakma, hanem a környezetünk, ami fájt. Felpiszkálta mindez a csapatot is, de nem lesz könnyű dolgunk, Kecskemétről nem sok együttes jött el győztesen.