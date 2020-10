Koronavírus-fertőzés miatt hiányzott Boér Gábor!

A ZTE FC labdarúgó csapata szerdán a Lipót Pékség SE vendégeként 3-1-es győzelmet szerzett a labdarúgó Magyar Kupában, amivel a legjobb 32 közé jutott.

A találkozón nem volt ott Boér Gábor vezetőedző, akiről azt az információt kaptuk a klubtól, hogy nem érezte jól magát és elővigyázatosságból maradt itthon. Ezzel ellentétben a Nemzeti Sport tudósításában arról számolt be, hogy a ZTE FC vezetőedzője megfertőződött koronavírussal és a korábbi Lipót-játékos, Zimonyi Dávid is ezen ok miatt nem utazott el volt csapata találkozójára.

Információink szerint valóban jók a sportlap értesülései, bár a ZTE FC hivatalos felületein cikkünk megjelenéséig nincs híradás minderről… Információink szerint nem csak ketten lehetnek érintettek a zalaiaknál, ám kíváncsian várjuk, hogy a klub miként kommunikálja mindezt a szerdaihoz képest…