Körmend-veréssel „robbantott” a ZTE KK!

Szerdán újabb hazai találkozójára készült a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda együttese. Ellenfele a Körmend volt, és mikor ha nem ellene „robbantott” a ZTE KK: remek játékkal legyőzte az ősi riválist.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Zalakerámia-ZTE KK – Egis-Körmend 92-69 (20-16, 31-11, 17-20, 24-22)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Tőzsér, Frányó, Boros.

ZTE KK: Duren 24/12, Donaldson 15/6, Bonifert 2, Vuko 18/6, Glenn 12. Csere: Wiggs 5, Szabó Zs. 11/3, Simon K. 3/3, Polster A., Csuti K. 2. Vezetőedző: Luca Bechi.

Körmend: Thames 4, Mócsán 19/9, Németh Á. 2, Durázi 2, Taylor 16. Csere: Simons 8/6, Ireland 7/3, Takács K., Tóth N. 6, Ferencz Cs. 5/3 Vezetőedző: Ziga Mravljak.

Örökrangadó… A hazai férfi kosárlabdázás legnagyobb múltú párharca továbbra is egy-egy ZTE-Körmend összecsapás, ám a vírushelyzet miatt a szerda esti újabb mérkőzést szintén zárt kapuk mellett rendezték. A megszokott hangulatnak nyoma sem volt, és összességében sem lehetett elmondani, hogy felfokozott lett volna a várakozás.

A Körmend sokkal jobban teljesít a mostani bajnokságban, mint a ZTE KK, így szerdán is a vasiak számítottak a találkozó esélyesének. Mindkét oldalon volt egy.egy új bemutatkozó, a zalaiaknál a napokban igazolt Sekou Wiggs, a vasiaknál Ben Simons. Egyértelműen erőteljesebben kezdett a Körmend, a hazaiak pedig mintha aludtak volna az elején, hiszen két olyan rossz a passzt is láthattunk tőlük, ami meglepő volt. Aztán Duren megrázta magát, megszerezte az első hazai kosarakat, de ettől függetlenül a Körmend vezetett. Szabó Zsolt pályára lépése alapvetően megváltozott minden, aki pár perc alatt szerzett 9 pontot és a ZTE KK állva hagyta a Körmendet és tíz pontos előnyt szerzett (26-16). A vasiak kezdtek bekeményíteni, főleg védekezésben, s ekkor jött jól a házigazdának Duren két, utolsó másodperces kosara. Sőt, az irányító újabb hármasával már 15 pont volt közte (38-23). A Körmend csapatán talán ekkor lehetett érezni, hogy a múlt héten az Európa-kupában egymás után három meccset is játszott a buboréktornán. A ZTE nem állt le, és 24 pontra hizlalta az előnyét. A Körmend játékáról mindent elmond: ebben a negyedben 11 pontig jutott.

Kis túlzással, a Körmend a felezővonalig kitolt védekezéssel nyitott, azonban a ZTE KK ezen a napon nagyon összeszedett volt. Tartotta az előnyt (62-38), de egyáltalán nem volt könnyű dolga. A vasiak keményen harcoltak, semmit nem adtak fel, Mócsán és Taylor volt a legveszélyesebb játékosuk, s a harmadik negyedet pár ponttal meg is nyerték. Ám így is, 21 pontos előnnyel kezdte az utolsó tíz percet a ZTE KK és ha már hibázott is közben, ezt a mérkőzést nem veszíthette el. Az egerszegiek nehéz helyzetükben bravúros, de mindenképpen megérdemelt győzelmet szereztek Szabó, Glenn, Donaldson, Vuko, de legfőképp Duren kiváló játékával.