Korábbi válogatott labdarúgó veszi át az FC Nagykanizsát

Megvan az NB III-as FC Nagykanizsa labdarúgócsapatának új vezetőedzője Mészáros Ferenc személyében. Az 54 esztendős, pécsi illetőségű szakembert sajtótájékoztató keretében mutatták be tegnap a klubnál.

Majd másfél hetes intenzív keresés után derült ki, Gombos Zsolt távozása után ki veszi át a kanizsai csapatot. Mészáros Ferenc – akivel egy plusz egy éves szerződést kötöttek – július 1-jén áll munkába.

– A váratlanul kialakult helyzetre gyorsan kellett reagálni – mondta Kovács Tamás egyesületi elnök. – Mészáros Ferenc személyében olyan szakembert látunk, akivel stabilizálni lehet az NB III-as tagságunkat, idővel pedig akár merészebb elképzeléseink is lehetnek. Egyben a vezetőedzői és az utánpótlásra is ügyelő szakmai igazgatói posztot különválasztottuk, utób­bi Bene Gáboré lesz. De az U19-es korosztályt is az új edzőnk felügyeli majd.

Az egyebek mellett a Pécsi MSC színeiben, illetve hat éven át Belgiumban is futballozó, korábbi válogatott Mészáros Ferenc kanizsai füleknek kedves módon nyitott:

– Ahol hagyomány és tradíció van, ott könnyebb dolgozni, és ez Nagykanizsán ma­ximálisan adott. Most a legfontosabb, hogy a játékosok és a szakmai stáb összetételét illetően is tájékozódjam, s egyeztessek a klubvezetéssel.