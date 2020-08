Könyvesben maradt hiányérzet a Fehérvár-meccs után

Döntetlennel kezdte a ZTE FC labdarúgócsapata az NB I. új szezonját és a Fehérvár FC elleni szombati 3-3 jó kiinduló alap lehet Boér Gábor együttesének a folytatásra.

A zalai vezetőedző kiemelte a csapat mentális erejét, hogy hátrány után is tudtak újítani Babati Benjaminék. Az egerszegi támadó két gólt szerzett, sokat mozgott, most pedig arra lenne szükség, hogy sérülések már ne nehezítsék a felkészülést. Az, hogy a ZTE FC minden tagja harcolt, dicséretes, és Boér Gábor erre vonatkozó kérdésünkre a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy reagált, hogy ennek alapnak kell lennie. Mármint a harcosságnak és a küzdelemnek.

– Természetesen pozitív dolog, hogy a csapat így harcolt és erre kell építeni, de egyben még fejlődni is. Reálisan nézve nagy fegyvertény, hogy pontot raboltunk – állapította meg.

Zalai oldalon új csapatról van szó, még ha teljesen nem is cserélődött ki a keret. Az is látszott, hogy össze kell még szokni ennyi új játékosnak, ami nem megy egyik napról a másikra, ez is a futball egyik törvényszerűsége. Ám az is látszott, hogy hosszabb távon tartani ezt a harci kedvet és a futballt is csak úgy lehet, ha még erősödik a csapat. Ami nem a szombaton pályára lépett futballisták bármelyikének is a kritikája.

A nyáron érkezett Könyves Norberttől a közönség sokat várt, a támadó pedig sokat is tett a mérkőzésen, nehezen tartották a fehérváriak. Aztán… Boér Gábor a mérkőzés után azt mondta, az utolsó tizenöt percben már csak tízen voltak a pályán, mert Könyves meghúzódott és nem volt már lehetőség a cserére. Jelenleg pedig a Paksról érkezett játékos is csak reméli, hogy nem komoly a baj.

– Van bennem hiányérzet, mert verhető lett volna ez a Fehérvár FC – állapította meg Könyves Norbert, mielőtt még magáról beszélt volna. – Sok új játékos van a csapatban, össze kell szokni, és több van ebben az együttesben. Most magammal sem voltam elégedett teljesen, nem jött ki úgy a játék, ahogy szerettem volna. Valóban meghúzódtam, és majd kiderül, hogy kell-e kihagynom, viszont a hangulat az nagyszerű volt… Jó futballistának lenni, amikor ilyen atmoszféra van a stadionban. Remélem, mindenki úgy érzi, hogy sikerült kiszolgálnunk a közönséget.

Szépe János, aki a ZTE FC második gólját fejelte, nem lehetett tökéletesen boldog, hiszen egy sprint után a combjához kapott és le kellett cserélni. Hétfőn még nem tudta mekkora a baj, de érezhetően nem volt jókedvű.

– Majd este lesz meg a vizsgálat, de remélem, hogy csak húzódásról van szó. A meccs után nagyon fájt, de most már csak alig. Őszinte leszek, így nem is nagyon tudtam örülni a gólomnak, hiszen nem tudom, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye és mennyit kell kihagynom – mondta el érdeklődésünkre a védő.

A ZTE FC a második fordulóban pénteken (16.30) a Mezőkövesd vendége lesz. A hogyan tovább pedig majd kialakul… Az NB I. menetét is meghatározhatja, hogy a Puskás FC-nél koronavírusos esetet találtak, emiatt elmaradt a felcsútiak vasárnapi találkozója a Honvéd ellen. Jelenleg az MLSZ részéről nincs kötelezően előírt tesztelés az NB I-es csapatoknál, mint volt a május végi újraindulásnál (akkor heti két alkalommal is tesztelni kellett valamennyi játékost), de ez akár változhat is. Főleg úgy, hogy más sportágakban, így a jégkorongozóknál és a vízilabdázóknál több csapatnál is pozitív tesztek születtek.

Kedden, a szövetség NB I-es bizottságának ülésén biztosan téma lesz ez is.