Kondákor ötödik a női ifjúsági Eb-n

Kondákor Emília Cecília, a Kanizsa Box Klub öklözője a napokban olaszországi Roseto degli Abruzzi városában megrendezett női ifjúsági Európa-bajnokságon vehetett részt a korosztályos magyar ökölvívó-válogatott tagjaként.

Emília a korábbiaktól eltérően már nem az 51, hanem az 54 kg-osok mezőnyében indulhatott. A tavalyi év legjobb női bokszolójának választott kanizsai sportoló végül éremért öklözhetett, de Kondákor Emília olasz ellenfele pontozásossal nyert, így a kanizsai versenyző az 5. helyen végzett az Eb-n.

– Úgy gondolom, az olaszországi is szép eredmény, főképp annak tudatában, hogy egyre több már manapság a jó női ökölvívó a nemzetközi színtéren – fogalmazott a kanizsai bokszoló edzője, Tóth László. – A hölgyeknél is mind több súlycsoport kerül be az olimpiai programba, talán e végett is idén körülbelül másfélszeres volt az Eb-n indulók száma a tavalyihoz képest. Mi is nagy hangsúlyt fektetünk a női ökölvívásra Nagykanizsán. Topversenyzőnk, Emília is sokat fejlődött, jobb lett a reakciógyorsasága, az azonnali döntéshozó képessége és súlycsoportváltása miatt sokat is erősödött. Nem lehetünk elégedetlenek a teljesítményével, hiszen a két korábbi Európa-bajnoki érme és egy ötödik helyezése mellé begyűjtött egy újabb pontszerző helyet.