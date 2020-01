Koller Zoltán a Kanizsa edzője

Koller Zoltánt nevezték ki vezetőedzőnek az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgócsapata élére – jelentették be tegnap sajtótájékoztatón.

A kanizsai csapat játékosai már ezt megelőzően, a kora délutáni órákban találkozhattak az új szakvezetővel, a 45 esztendős Koller Zoltánnal, aki már nem először vállalt szerepet a nagykanizsai felnőtt labdarúgásban, és így az NB III-ban sem.

– Eltökélt szándékunk, hogy a helyi vonatkozásokat erősítsük a szakmai munka irányításában is, ez a szándék tükröződik a döntésünkben is – fogalmazott Kovács Tamás, a dél-zalai klub elnöke. – Egy váratlanul előállt helyzet is kellett, hogy megtehessük ezt a lépést, de meggyőződésünk, hogy a most létrejött sportszakmai kapcsolat gyümölcsöző lesz hosszabb távon is.

Koller Zoltán mostanáig a ZTE FC utánpótlásában, az egyéni képzésben dolgozott, és még egyeztetés alatt van, hogy esetleg valamennyit az ottani feladataiból is megtartson. Miközben a kanizsai klub fél- plusz egyéves szerződést kötött vele, a szakember pedig máris határozott elképzelésekkel állt elő.

– Hirtelen jött ez a felkérés, de azért annyit elárulhatok, hogy a szerepvállalásom lehetősége már korábban is többször felvetődött – fogalmazott a tréner a sajtótájékoztatón. – A szakmai stábunkról annyit, hogy Horváth Gábor a kapusedzői poszt mellett mint másodedző is szerepet kap majd, rajta kívül pedig visszatért hozzánk erőnléti edzőként Németh Imre. A játékoskeret vonatkozásában először is fel szeretnénk mérni, hogy miként is állunk, de úgy érzem, nagy változások egyelőre nem várhatók.

Az egyesületnél annyit még elárultak, hogy a belső védő Szabó Bálint bokasérüléséből kifolyólag távozott, míg a szintén hátsó alakzatbeli Csáki József az NB-s labdarúgást (egyelőre) abbahagyta.