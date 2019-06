Kizárták, mégis ott állt a dobogó tetején...

Az országos roncsderbibajnokság harmadik futamát Szombathelyen rendezték, a sok nagy csatát megélt régi rally-cross centrumban, ahova mindig szívesen térnek vissza a versenyzők, és a zalai nézők is.

Mindez látszott a nevezéseken is, hiszen 91 versenyző jelezte indulási szándékát, bár az is igaz, hogy a versenybírók nem mindenkinek adtak végül rajtengedélyt. A zalai színeket a Kustánszeg SE képviselte, versenyzőit sok szurkoló is kísérte a szombathelyi futamra, de több kerkabarabási és nagypáli érdeklődő is feltűnt a nézőtéren. Csalódniuk nem kellett, hiszen szinte az éjszakába nyúlóan tartott a sok látványos futam. A kustánszegieknek nem úgy sikerült ez a nap, mint az azt megelőző ob-futamon Nagypáliban, hiszen csak egy első helyet sikerült szerezniük, azt pedig Bakos Csaba hozta el, aki Németországból tért haza szabadságra a verseny erejéig.

Szerzett még egy első helyezést Lakatos Dominika is a női futamban, de őt kizárták a verseny után a sportbírók.

– Semmi más nem történt, mint fantasztikusat autóztam a nap során, több kategóriában indultam, a szuper futamban egy második helyet sikerült elcsípnem sokkal erősebb autók elől. Azonban a női futamban a versenybírók elmondása szerint nem a kategóriának megfelelő rajszámmal versenyeztem, így utólag kizártak.

A végül győztes Mórocz Patrícia viszont sportszerű gesztust gyakorolt az eredményhirdetéskor, hiszen maga mellé szólította a dobogó tetejére Lakatos Dominikát.

A kustánszegi csapat továbbra is a képzeletbeli dobogó harmadik fokát foglalja el az összetett versenyben. Hamarosan következik a két zalai futam Gyenesdiáson és Kustánszegen.

A Kustánszeg SE eredményei. Ifi: 2. Klitza Dominik, 4. Elmont Richárd. Épített: 3. Thomas Labi. Lada: 4. Nagy Sándor. Széria kicsi: 6. Ungi Károly. Széria közép: 1. Bakos Csaba, 2. Karbovszky Ferenc, 4. Lakatos Dominika, 6. Szabó Brigitta. Széria nagy: 6. Végh Zoltán. AS: 2. Ungi Károly, 5. Farkas Friderika. Amatőr: 2. Kevin Holler. Női: 3. Szabó Brigitta, 4. Farkas Friderika, 5. Szabó Brigitta II, 6. Sümecz Edina. Szuper: 2. Lakatos Dominika, 3. Karbovszky Ferenc, 4. Ungi Károly, 6. Végh Zoltán.