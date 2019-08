Kiválóan teljesített Szalay Domonkos, a ZTE KK fiatalja a tengerentúlon

Vasárnap zárultak az Egyesült Államokban, Orlandóban rendezett a Jr. NBA Global Championship küzdelmei, ahol a 13-14 éves korosztályban nyolc tengerentúli és nyolc, a világ minden részéből összeállított regionális válogatottak vehettek részt. Magyarországot az Europe-MiddleEast együttesében egyedül Szalay Domonkos, a Zalakerámia-ZTE KK tehetsége képviselte, aki a Bolognában rendezett nemzetközi válogató végén került be a csapatba.

Nos, a tengerentúli eseményen kiválóan teljesített a ZTE KK fiatalja, aki valamennyi mérkőzésen együttese húzóemberének számított. A mérkőzéseket a helyszínen jelenlegi és korábbi NBA-sztárok is figyelemmel kísérték, ami az ifjú kosarasok számára is kellő motivációt jelentett mérkőzésről mérkőzésre. Csak egy adalék erről: a Jr. NBA Global Championship fiú és lány döntőjét és a záróünnepségen a díjátadásban is résztvevő kiemeltek között ott volt – többek között – Dwyane Wade (a Miami Heat idén visszavonuló legendája, a Jr. NBA nagykövete) és Adam Silver, az NBA első embere is. A Jr. NBA Global Championship 2019-et a lányoknál a US Central, míg a fiúknál a US West nyerte.

Ami zalai szempontból örömteli, hogy Szalay Domonkos a torna 160 játékosa közül a 9. legjobb teljesítménymutatóval zárta a küzdelmeket. Amint hazaérkezik a fiatal kosaras, mi is kíváncsian várjuk élménybeszámolóját. Egészen biztosan lesz miről mesélnie…