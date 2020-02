Kiváló védekezéssel és remek dobóteljesítménnyel nagy zalai diadal a Paks ellen

Az előző két meccsén vereséget szenvedő, de így is a dobogó harmadik fokán álló Paks volt a vendég szombat este Zalaegerszegen, a férfi kosárlabda élvonal alapszakaszának 19. fordulójában. A vendégek persze javítani szerettek volna mérlegükön, míg a házigazda zsinórban negyedik győzelmének megszerzésére készült.

Zalakerámia-ZTE KK – Atomerőmű SE Paks 111-85 (34-20, 25-17, 23-24, 29-24)

Zalakerámia Sportcsarnok, 1800 néző. Jv.: Papp, Tőzsér, Goda.

ZTE: Simon 2, Johnson 19/9, Djuric 9/3, Williams 30/18, Agafonov 6. Csere: Bibbins 21/9, Szabó 17/9, Gulyás, Bagó 7, Doktor. Vezetőedző: Ante Nazor.

Paks: Kovács 4/3, Faust 18/6, Coleman 18, Lóránt 22/6, Putney 7/3. Csere: Kis 6/3, Jackson 7, Velkey, Valerio, Szalai. Vezetőedző: Dzunics Branislav.

A tolnaiak a sérült Shannon Evans nélkül, de Lóránt révén 8 másodperc alatt egy triplával kezdtek, majd rövidesen vezettek 5-0-ra is, ám a ZTE sem aludt el (3. p.: 11-7). Mindkét csapat igen elszántan vetette magát a küzdelembe, és igyekezett gyorsan is játszani. Hazai részről Williams volt leginkább elemében (8. p.: 28-20), és a Paks időkérés után sem tudta igazán rendezni a sorait. Az első negyed hajrája remekül sikerült a ZTE-nek, és hasonlóan indult a második is: a kék-fehérek nagy energiákat fektettek a védekezésbe, és ha lehetett, a megszerzett labdákkal gyors támadást vezettek, de – elsősorban betörésekből és távoli kosarakkal – eredményesek tudtak lenni felállt védelem ellen is (13. p.: 41-20). Szabó második és a hazai csapat 7. triplája után kialakult 44-22-es állás már-már a túl szép kategóriába tartozott, de a Paks továbbra sem kapott lábra: Faust, Putney és Kovács is próbálkozott triplával, de a gyűrűt sem találta el egyikük sem (16. p.: 49-22). A félidő hajrájában alábbhagyott némileg a hazai koncentráció, paksi részről pedig beesett pár tripla, de Williams távolról bedobta az ötödik kosarát is, így hazai szempontból nem lett nagy baj (59-37).

A ZTE 73, a Paks 41 százalékos dobópontosságot mutatott be az első félidőben, a küzdő felek számai amúgy egál körül mozogtak. Fordulás után a zetések eleinte már nem céloztak ennyire jól, a védekezés viszont továbbra is szinte hiba nélkül működött (25. p.: 66-41). Aggodalomra csak az adott okot, hogy Agafonov két faultot ajándékozott az ellenfélnek, és három személyi hibával a padra került, majd ment mellé Johnson is, négy szabálytalanság után. A Paksnál a következő percekben négy magyar játékos és Jackson volt a pályán, majd a hazaiak is követték ezt a példát, Williams-szel. A Paks a harmadik negyed végén egyszer „be tudott nézni” 20 pontos hátrány alá, de a ZTE kézben tartotta a találkozót. Az utolsó tíz perc 82-61-ről indult, a hazai nézőket pedig Simon remek gólpassza és Bagó 2+1-es befejezése villanyozta fel többek közt (33. p.: 87-63). Úgy látszott, ez az este nem tartogat már különösebb izgalmakat, pláne miután hazai oldalon a kezdők visszaszivárogtak a pályára (36. p.: 91-69). Williams a 37. percben, hetedikre először rontott triplakísérletet, így a századik pontott Bibbins révén érte el a ZTE. Az utolsó percekre alábbhagyott a védekezés, a publikum viszont így is állva és a ritka „Kék az Isten!” rigmussal ünnepelte a csapatot. Persze mit tehettek a nézők, amikor a hazai gárda valóságos triplazuhataggal (Bibbins, Johnson, Szabó) zárta a találkozót. A pesszimistább beállítottságúak arra is gondolhattak: talán el kellett volna tenni ebből a sok kosárból legközelebbre is. Bár a különbség persze egyáltalán nem volt mindegy: a Pakson elszenvedett 24 pontos vereségért 26-tal vágott vissza az egerszegi csapat.

Ante Nazor: „Az elmúlt meccseken nagyon jó ritmusban játszottunk. Gratulálok a csapatnak és köszönöm a szurkolók segítségét. Természetesen vannak még hibák, amiket a szünetben ki fogunk javítani.”

Dzunics Branislav: „A ZTE minden játékelemben felülmúlt minket. Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani, nagyon korán eldőlt a mérkőzés, szinte már az első félidőben. Nem szeretnék magunkról részletesebben beszélni, ez az este egy csapatról szólt.”