Kiütéses teskándi siker született a rangadón

A hét végén a 7. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2021–2022-es szezonjában.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Hévíz 2-1 (0-1)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik, Horváth E., Stankovics (Mesics), Bekes, Kellner, Bíró, Radics, Sütheő (Horváth D.), Biczó. Edző: Ostrom János.

Hévíz: Kopasz-Bódi – Bresztovszky (Damina), Nyári (Baki), Buza, Szindekovics, Dominkó, Tóth I., Ertl (Pál), Nagy D., Meidl, Karakai. Edző: Damina László.

Nagy lendülettel esett egymásnak a két csapat, a hazai védelem bizonytalankodását kihasználva Nyári a 6. percben a vendégeket juttatta vezetéshez, 0-1. Ezután a ZTK-nak több helyzete és kapufája is volt, de az egyenlítés nem sikerült. A második játékrészben is a vendéglátó volt az aktívabb, és a 69. percben Horváth Dániel passzát Gyenese váltotta gólra, 1-1. A győzelmet nagyon akaró lövői együttes az utolsó pillanatban a győztes gólt is megszerezte, amikor Horváth Erik László szabadrúgásból talált a hévízi hálóba, 2-1. A hazai siker megszolgált, mivel a hét emberét nélkülöző ZTK többet tett a három pontért.

Gólszerzők: Gyenese, Horváth E., ill. Nyári. Jók: Gyenese, Kellner, Horváth D., ill. Buza, Szindekovics.

Csács-NSE–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 0-9 ­(0-4)

Nemesapáti, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Csács-NSE: Kovács Sz. – Horváth L. (Sellei), Bagonyai, Kránicz, Hrotkó, Kovács M., Richter, Leposa, Horváth Sz., Peresztegi, Zsoldos. Edző: Safet Jahic.

Kiskanizsa: Munkácsi – Petánovics, Piecs, Kotnyek, Fülöp (Proszenyák), Dolmányos, László (Anger), Kovács D. (Jagarics), Kollár, Völgyi, Szőke. Edző: László Roland.

A kiváló erőkből álló vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott a tartalékosan felálló és a mérkőzésen sérülések miatt elgyengülő hazaiak ellen.

Gólszerzők: László (2, egyet 11-esből), Szőke (2), Piecs (11-esből), Kollár, Völgyi, Petánovics, Kotnyek. Jók: Zsoldos, Horváth Sz., Kovács M., ill. az egész csapat. U19: Csács-NSE–Kiskanizsa 5-3.

Technoroll Teskánd–Femat Csesztreg 8-0 (5-0)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Teskánd: Pergel D. – Nagy R., Pergel B., Hetesi, Bailo, Molnár A. (Szabó B.), Nagy M. (Egyed), Bontó (Szekeres), Simonfalvi, Nagy T. (Bedő), Bolla. Edző: Pergel Attila.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak (Szekeres), Pál, Horváth Ro., Kiss Ba., Öri Cs., Nagy N. (Horváth Ri.), Kiss Bá. (Őr), Őri M., Elek, Pethő Já. (Fülöp). Edző: Tamás Tamás.

Két hibátlan csapat rangadóján a vendégek szerették volna tovább folytatni jó szezonkezdésüket, a hazaiak szintén szerettek volna hibátlanok maradni, és kijavítani a múlt heti Magyar Kupa-fiaskót. A találkozót a csesztregiek kezdték jobban, és több lehetőségük is volt, de gólt nem tudtak rúgni. A hazaiak negyedóra után átvették a mérkőzés irányítását, és egyre veszélyesebbek voltak a kapura. A félidő utolsó 20 percében már gólokban is megmutatkozott a fölényük, és 5-0-val térhettek pihenőre a csapatok. A második játékrész elején sem változott a mérkőzés képe, és a Teskánd tovább növelte előnyét, egyre jobban élvezték a játékot, és látványosan fociztak. A meccs utolsó felében a vendégek többször is szépíthettek volna, de a hazai kapus nagyszerűen védett. Összességében ilyen arányban is megérdemelten nyerte a találkozót a Teskánd egy közönségszórakoztató, gólgazdag mérkőzésen.

Gólszerzők: Pergel B. (3, egyet 11-esből), Bontó (2), Molnár A., Bailo, Szekeres (öngól). Jók: az egész csapat, ill. Kiss Ba., Őri Cs. U19: Teskánd–Csesztreg 1-8.

Szepetnek–Zalaszentgrót 2-3 (1-2)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Bors B.

Szepetnek: Schiefer – Szabó Be., Szabó Ba., Fadgyas, Baksai, Pál Mi., Horváth M., Pál Ma., Nagy T., Pál F., Orsós R. Edző: Németh István.

Zalaszentgrót: Fábián – Penczák, Iberhart, Kiglics, Pődör, Farkas F., Ferenczi, Gájer P., Tóth D., Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

A hazaiakban alighanem munkálkodott valamifajta görcs, míg a vendégek meg úgy lehettek vele, korántsem teljes kerettel jó lenne úgy letudni a találkozót, hogy lehetőleg egy pont azért legyen majd a zsebben hazafelé. A roppant fiatal átlagéletkor a Szepetnek SE oldalán már az elején „éreztette” hatását, hiszen, mondhatni, könnyű góllal szereztek vezetést a vendégek. Nem tűnt azonban elsöprőnek a ZVFC produkciója, mi több, a vendéglátók idővel csak ki tudták használni, hogy a Grót kapuját egy nem éppen rutinos hálóőr védi, de az egyenlítés utáni pszichés előnyt nem tudták a maguk javára fordítani. Ráadásul a Zalaszentgrót soraiból éppen az öngólt vétő Pődör Regő javította korábbi bakiját – immár a szepetneki kapu előtt. Ment persze ezek után is, igaz, nem valami nagy lendülettel előre Németh István legénysége, s ha nem is érett nagyon az újabb góljuk, de lassan a találkozó hajrájába fordulva Pál Martin azért újfent bizonyította, kissé távolabbi próbálkozásokkal addig is gyakrabban lehetett volna kísérletezni. Az eredményjelzőn látható döntetlen állása felvillantotta, hogy akár meg is lehet a Szepi első szezonbeli pontja, amit le is szűrhettünk játékán, mivel érződött, szeretnék kihúzni már azzal a végéig. S ahogy ez oly sokszor a futball törvényei szerint lenni szokott: nem sikerült, a grótiak ugyanis csak-csak berúgták az utolsó pillanatok egyikében a győztes góljukat.

Gólszerzők: Pál Ma., Pődör (öngól), ill. Horváth D., Pődör, Kiglics. Jók: Baksai, Pál Ma., Pál Mi., ill. Farkas F., Kiglics, Csik. U19: Szepetnek–Zalaszentgrót 4-2.

Magnetic Andráshida TE–Kinizsi Gyenesdiás 2-1 (1-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Farsang B.

Andráshida TE: Kiss D. – Horváth B., Cséber (Bognár), Papp T. (Kaprinai), Doszpoth, Szabó B. (Péhl), Lukács L., Karvalics, Lukács B., Balogh A., Odonics (Nikitscher). Edző: Balázs Zsolt.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Szi-Péter, Fehér, Pál­fi, Fellner, Nedelkó, Hegyi, Czafit (Tóth B.), Ács (Bertók, Szőcze), Sipőcz (Szokoli). Edző: Kocsis Norbert.

Az első félidőben Karvalics szerzett vezetést az Andráshida TE-nek, így egygólos hazai vezetéssel vonulhattak a csapatok a szünetre. A folytatásban ismét Karvalics talált be, nem sokkal később pedig a harmadik gólját is megszerezhette volna, az ellentámadást követően azonban egy pontrúgás utáni fejessel szépített a Gyenesdiás. A hazaiak előtt további ziccerek adódtak, kihasználatlanul. Összességében az ATE gyenge helyzetkihasználása miatt a mérkőzés az utolsó percig nyílt maradt. A hazaiak mielőbbi felépülést kívánnak a mérkőzésen súlyos sérülést szenvedő Czafit Richárdnak.

Gólszerzők: Karvalics (2), ill. Hegyi. Jók: Szabó B., Karvalics, Balogh A., Lukács B., Horváth B., ill. az egész csapat. U19: Andráshida TE–Gyenesdiás 3-1.

Semjénháza–Zalaszentmihály 3-2 (2-1)

Semjénháza, 80 néző. Jv.: Siket L.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács, Horváth, Balogh, Schuller, Kőrösi (Kozári), Csongár, Kapuvári, Pápai, Szilágyi, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Zalaszentmihály: Nagy – Szentgyörgyvölgyi, Csilits, Horváth D. (Soós Márk), Soós Máté, Vida (Kocsis), Biczó (Varga P.), Soós B., Soós G. (Janda Z.), Újvári, Janda M. Játékos-edző: Biczó Attila.

Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Kovács (11-esből), Szilágyi, Balogh, ill. Soós Máté, Újvári. Jók: Szilágyi, Szakmeiszter, ill. Vida, Soós Máté. U19: Semjénháza–Zalaszentmihály 5-1.

Flexibil-Top Zalakomár–Lenti TE 4-0 (3-0)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Lapath D.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Madarász Sz., Csalló, Szőke, Takács, Horváth J. (Horváth T.), Madarász Z. (Daróczi), Földesi, Nagy M. (Mutter), Mészáros, Tinó (Kuti). Edző: Mutter Attila.

Lenti: Balogh B. – Kondákor, Bakos Cs., Kiss K. (Illés), Lovrencsics, Takács, Balog (Novák), Orbán, Koczor (Horváth J.), Simon P., Bakos B. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Az első félidőben a komáriak vették kezükbe a kezdeményezést, több ziccert is kialakítottak, amiből hármat gólra váltottak, így megérdemelt vezetéssel mehettek pihenőre. A második játékrészben a hazaiak átadták a területet a Lentinek, de a vendégek igazi helyzetet nem tudtak kialakítani, míg a Zalakomár egy kontrával lezárta a mérkőzést, és ezt követően csendesen lepörögtek a hátralévő percek. A hazaiak megérdemelt győzelmet arattak a sportszerű, megfiatalított Lenti ellen.

Gólszerzők: Takács (3), Madarász Z. Jók: Szőke (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Orbán, Balogh B., Takács. U19: Zalakomár–Lenti TE 5-0.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Herczeg Imre (Zalalövő), Kárpáti István (Semjénháza), Kühne László (Szepetnek), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA