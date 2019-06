Kitettek magukért a zalaiak a látványtánc országos bajnokságon

Számos zalai résztvevője volt a Magyar Látványtánc Sportszövetség országos bajnokságának, melyet a pestszentimrei sportkastélyban rendeztek meg.

A zalaegerszegi Albatrosz Tánc Sport Egyesület táncosai az A kategóriában 11 magyar bajnoki címet, 7 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek meg, mondta lapunknak Háriné Molnár Ágnes koreográfus. Magyar bajnoki címet nyert Konrád Bíborka – Pókháló, Horváth Blanka – Börleszk, Hári Anna – Ha eláll az eső, Konrád Bíborka, Nagy Véda – Flight, Hári Anna, Németh Lili – Ha szólnak a dobok, Holes Viktória, Kocsis Nóra – Ghost Castle, Háriné Molnár Ágnes, Németh Fanni, Németh Kata – Secret, Kis Albatrosz – Gold Time, az Albatrosz TSE – Kezdőpont, Pulzation, valamint Amazonok című koreográfiája. A Flight és a Gold Time különdíjas is lett. Ezüstérmet vehetett át Hozbor Linda, Kocsis Cintia – Csak vidáman, Fehér Luca, Németh Nina – Párban, Horváth Blanka, Madár Veronika – Ördög és angyal, Elekes Csenge, Golubics Katica – Tükör, Németh Fanni, Németh Kata – Solution, Five Girls – Engedj kérlek, valamint a Kis Albatrosz – Rave című programja. Horváth Réka és Németh Nauszika Összhang című produkciója bronzérmet ért.

Az egerszegi Gála Társastánc Klub Egyesülettől a Kiss formáció A kategóriában 2. helyezett, a Mamma Mia pedig B kategóriában ezüstérmes lett. Az ugyancsak zalaegerszegi Maxima Életmód Klub Egyesület Gasolina és a When I grow up című koreográfiája 1., míg a Bubble pop electric, Into you, valamint Run the world produkciója 2. helyezést érdemelt ki. A keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bum-Bum című koreográfiája B kategóriában aranyérmes lett, míg a Hamis tükör című összeállítás ezüstöt érdemelt. Első lett a Dance To The Beat, a Diszkóláz, 2. a 06/30, a Little Party és az Együtt könnyebb koreográfia, 3. pedig a Dominó.

A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Szkes Dance Tánccsoportja Pókok tánca koreográfiája (Heckenberger Boglárka, Szécsényi Szonja, Lenkovits Lara, Bános Noémi, Horváth Jázmin) 1. helyezést érdemelt ki, a Varázslatos hegedű (Cseh Lina, Szabados Koppány, Horváth Zsuzsanna, Kálovics Zsófia, Lenkovits Lara, Artner Noémi, Bános Noémi, Heckenberger Bíborka, Ferencz Noémi, Horváth Eszter, Horváth Jázmin Gréta, Kaszper Hanna, Kepe Kiara, Pőcze Nóra, Szécsényi Szonja, Vastag Vanda, Péntek Lilla, Ramocsa Laura, Baranuik Zója, Börcsök Jana, Gőgös Kata, Szabó Luca, Szantner Réka) pedig 2. lett. Az ősi Afrika produkció (Aczél Klára, Ács Véda, Gerencsér Réka, Gerencsér Sára, Gubricza Csenge, Gyarmati-Litter Lili, Horváth Franciska, Kóbor Rebeka, Lenkovits Liza, Szalai Fanni, Szüreti Alíz, Traub Réka, Varga Lilla, Vékási Boglárka, Vörös Luca, Horváth Hanna, Juhász Laura, Kovács Petra, Varga Dóra, Varga Sára) aranyérmes, a Madarak ébredése (Gőgös Kata, Szalai Fanni, Lenkovits Liza) 3., a Figyelj rám! (Takács Julianna és Benczik Boglárka) 2. lett. Szécsényiné Kápolnás Edina azt mondta: elégedett az eredményekkel, s külön kiemelte a különdíjas Pókok tánca produkciót.

Az Európa-bajnokságra Balatonfüreden kerül sor június 20–25. között.