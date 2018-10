Kiszenvedte a győzelmet a ZTE NKK

A női kosárlabda NB I A csoportjában a 4. fordulót zárta le a szerda este rendezett ZTE NKK–PINKK Pécs találkozó. A mérkőzés egyértelmű esélyese az egerszegi csapat volt, amely a vártnál jóval nehezebben nyert csak.

A vendég pécsiek eddig mindhárom mérkőzésüket elveszítették a bajnokságban, a ZTE NKK pedig 2/2-es mutatóval várta ezt a találkozót. A zalaiaknál újra a keretben volt Pusztai Petra, aki közvetlenül a bajnoki rajt előtt szenvedett bokasérülést. A pécsiek agresszív játékukkal próbálták igazolni, hogy erősebb csapatuk van, mint amit eddigi eredménysoruk mutat (az igazsághoz tartozik, hogy a Sopron, Szekszárd, DVTK hármassal kezdtek), az egerszegieké viszont a jobb erőkből álló együttes. Amit aztán szép fokozatosan érvényre is juttatott a házigazda. Már az első negyedben tíz pont fölé nőtt a különbség (25-12), ami ugyan csökkent, de biztosan tartotta kézben a találkozó menetét a ZTE NKK.

A PINKK lelkes játékával oda-oda „szúrt” a zalaiaknak, aztán amikor feljött 37-34-re, Gáspár Dávid, a hazaiak szakvezetője úgy látta jónak, ha egy időkérés erejéig is, de elbeszélget lányaival… Az látszott, hogy nem kellően koncentráltak ezen a napon az egerszegiek. A második félidő elején sem tudott elszakadni a pécsiektől a ZTE NKK (43-39), Kovács Georgina újabb hármasa jókor jött csapatának.

A PINKK továbbra is lelkesen és jól játszott, ami a házigazdáról kevésbé volt elmondható. Dobások maradtak ki, és nem állt össze igazán a ZTE játéka. Vezetett ugyan (60-51), de egyáltalán nem volt meggyőző a játéka, egyedül Kovács Georgina volt, aki a kritikus pillanatokban mindig jó megoldást választott. Negyedik triplája újra segített együttesén (66-58), ám nyílt volt a mérkőzés, és az egerszegieknek csak egy céljuk lehetett már, hogy behúzzák ezt a találkozót. Ami lehetett volna könnyebb is, de elvitathatatlan, hogy a PINKK alaposan meg is nehezítette a házigazda dolgát.

Végül győzött a ZTE NKK, s leginkább csak ennek örülhet. Gáspár Dávid: „A győzelemnek örülök, de semmi másnak. Csődöt mondott a csapat védekezése, a PINKK-nek pedig gratulálok, hogy egy ilyen meccset hoztak ellenünk.” Laczka Miklós: „Az első negyed hibáit leszámítva előbbre tudtunk lépni. A támadójátékunkkal nem volt gond, s egyáltalán nem voltunk alárendeltek. Ezen az úton kell folytatnunk.”