Kisvárdán nem vár könnyű feladat a zalai labdarúgókra

Már péntek reggel útra kelt a ZTE FC NB I-es labdarúgó csapata az ország másik csücskébe, a 8. fordulóban ugyanis szombaton 17 órától Kisvárdán szerepel a gárda. Az egerszegiek nem szeretnének üres kézzel hazatérni a „túráról”.

A pénteki „start” azt jelenti, hogy a mérkőzés előtti utolsó edzést már a helyszínen végzi a csapat, hogy aztán nyugodtan pihenjen a társaság. A ZTE FC a legutóbbi fordulóban nagyon értékes győzelmet aratott a Paks ellen (3-1), a szombati ellenfél pedig kikapott a Ferencváros otthonában. Ám a Kisvárdának a hajrában is ziccerei voltak, de aztán érkezett Leandro, aki a 86. percben döntött. Egy héttel korábban Leo hasonlóan érkezett a ZTE FC ellen is, akkor a 87. percben szerzett egyenlítő gólt, a győzelmet pedig Tokmac Nguen csikarta ki a Fradinak.

Vagyis szombaton két olyan csapat mérkőzik, amely elmondhatja, hogy majdnem legyőzte a Ferencvárost… A Kisvárda igazi nemzetközi alakulat, légiósokkal és honosított játékosokkal. Vasile Miriuta vezetőedző együttese legutóbbi három mérkőzését elvesztette, ám az ellenfelek – amint dr. Dobos Barna, a ZTE FC szakvezetője is megjegyezte – a Fehérvár FC, a Mezőkövesd és a Ferencváros voltak. A trénert megkérdeztük: a három vereség után feltüzelt ellenfélre számít-e.

– A Kisvárda élcsapatoktól kapott ki, ezt is figyelembe kell venni, de biztos, hogy most három pontot akarnak szerezni – mondta a vezetőedző. – Elvégre ki ellen, ha nem ellenünk? Azonban számunkra is minden meccsnek nagy jelentősége van. Mint a tabellán látható, nagyon szoros a mezőny, illetve szeretnénk javítani az idegenbeli mérlegünkön. Eddig többször is közel jártunk a pontszerzéshez, most szeretnénk ponttal, vagy pontokkal gazdagodni. Az lesz a fontos, hogy a mi játékunk és ne az ő akaratuk érvényesüljön. Titkon olyan eredményben bízom, amivel a három pontot megszerezzük, ez óriási előrelépés lenne. Ám nem lesz egyszerű dolgunk.

Vasárnap a ZTE FC három labdarúgója is válogatotthoz csatlakozik. Tamás Krisztiánt az újabb Eb-selejtezőkre készülő keretébe hívta meg Marco Rossi szövetségi kapitány, Demjén Patrik, és Bolla Bendegúz a Gera Zoltán vezette U21-es csapattal folytatja a munkát. Velük az egerszegi közönség is találkozhat, hiszen a jövő pénteki, Magyarország–Horvátország U21-es felkészülési találkozót a ZTE Arénában rendezik meg.

Ám vissza Kisvárdára: változhat-e a legutóbbi győztes csapat, akár taktikai, akár kényszerű okok miatt?

– Idegenben játszunk, emiatt is lehet változtatás, de több sérülést is összeszedtünk a Paks ellen. Konkrétan három labdarúgóm esetében van kér­dőjel, ám alapvetően szeretném a legutóbb szerepelt együttest pályára küldeni – mondta Dobos Barna.

A két csapatból egy eltiltott labdarúgó van, a kisvárdai görög Sztavrosz Cukalasz.

A várható összeállítás: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Tamás K. – Kocsis, Mitrovic, Bedi – Radó, Ikoba, Stieber.