Az RSM2 az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj 2020 győztese! – Célban az első klasszikus egytestű hajók

Az élmezőny átlagsebessége

A legutóbbi 15 perc átlagai. Lelassult az élmezőny.

Prevital 2,8 csomó

RSM2 2,56

Racing Django 2,26

Nanushka BMW Wallis 2,53

MKB Prospex 5,41

18:10

17:00

512-en vannak már túl a kenesei bóján. Még 4-5 hajót várnak a szervezők – írja a Kékszalag hivatalos Facebook oldala.

16:30

A Racing Django volt a leggyorsabb a legutóbbi 15 percben

A legutóbbi 15 perc sebességi átlagai sorrendben.

1. Racing Django 9,27 csomó

2. MKB-Prospex 9,21

3. RSM2 8,89

4. New Black Jack 8,82

5. Prevital 8,32

16:17

Az élmezőny a Balaton nyugati medencéjében. Részletek az M4 Sport élő közvetítéséből

16:10

A Nanushka csak a dobogóval lenne elégedett



A Nanushka BMW Wallis kísérőmotorosából Dunavölgyi Tamás adott interjút az M4 Sportnak. Mint elmondta, a 4. helyen haladó Nanushka pozíciójával egyelőre nem elégedettek, hisz voltak már a 3. helyen is, és mindenképp a dobogót tűzték ki célul.

15:55

Első egytestűként a Principessa áthaladt a tihanyi csövön, és elindult a katamaránok után.

15:50

Csökkent az RSM2 előnye. Az északi oldalra váltó éllovas Balatonrendes magasságában kb. 15 perccel van a Prevital előtt.

15:10

Élmezőny a tihanyi csőnél





15:00

A hagyományokhoz hűen csütörtök reggel 9 órakor indították útjára az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj résztvevőit. A szervezők még szerdán is reménykedtek benne, hogy új nevezési csúcsot állíthatnak fel – az eddigi legtöbb az 682 hajó volt – azonban végül 535 egység jelentkezését regisztrálták.

Az idén összesen 27 hajóosztályban hirdetnek majd győztest.

Mint minden évben, most is a résztvevők között van egy teljesen női csapat, rajtuk kívül három hajó indult el női kormányossal. Az eddigi egyetlen női győztesről, Gordon Evelinről elnevezett különdíjért tehát ők versenyeznek.

A vártnál valamivel erősebb szélben rajtolt el a mezőny, 6-7 csomóban haladtak a hajók. Fél óra versengés után a tókerülés rekordját 7:13:57 órával tartó Fifty-fifty, a Nanushka és a New Black Jack fej-fej mellett haladt.

Az első bóját Kenesénél a tizenháromszoros győztes, Litkey Farkas kormányozta PreVital kerülte meg elsőként, mögötte 11:01 órakor, mögötte második helyen a Vándor Róbert irányította RSM2 haladt, aztán a Kaiser Kristóf vezette MKB Prospex haladt. Az élmezőny azonban nem lehetett nyugodt, hiszen ott lihegett a nyakán a címvédő Petrányi Zoltán és a Racing Django, valamint a Roland Gaebler kormányozta New Black Jack is, valamint Józsa Mártonék a Fifty-fiftyvel.

A délelőtt folyamán kifejezetten jól haladtak a rohanógépek, Keneséről igen rövid idő alatt megközelítették Siófokot, majd a Tihanyi-csövet.

Az RSM2 állt élre Siófokhoz közelítve: Vándor Róbert és legénysége 11:53 órakor hagyta el elsőként a második bóját. Az AC 45-ös katamaránnak ekkor nagyjából 200 méteres előnye volt Kaiser Kristófék és Litkey Farkasék előtt.

A Tihanyi-szoroshoz érve az RSM2 tovább növelte előnyét üldözőivel szemben, és 10-12 percre növelte a különbséget. Vándor Róbertéket szívósan követte a PreVital, az MKB Prospex, a címvédő Racing Django, valamint a New Black Jack is.

Az RSM 2 katamarán a legnagyobb mezőnyben, eredetileg az Amerika Kupájára tervezték, fejlesztették ki, majd Vándor Róberték alakították át balatoni szélviszonyokra.

14:50

Délután fél 2-es időjárási adatok

A tavi cirkuláció meghatározóvá vált, a keleti medencében mindenütt a víz felől fúj a nagyon gyenge szél (2-10 km/h), illetve főleg vízközép irányába nagyobb, szélcsendes területek alakultak ki.

Derült az ég, a levegő 30, a víz 25 fokos.

14:33

14:30

Továbbra is száguld a többiekhez képest az éllovas RSM2. A GPS-jeladók alapján több mint fél óra az előnye az üldözői előtt.

14:20

14:15

14:10

A Top100 hajó tájékoztató jellegű eredménye a balatonkenesei fordulónál:

14:05

14:00

A top 100-on kívül is van élet. A 363-as Papagena jelentkezett a mezőny sűrűjéből. 2,5 csomós sebességel haladt Sóstó magasságában.

13:35

13:30

Az RSM2 meglógott a Tihanyi-szorost követően

A siófoki pályajelek után a Tihanyi-szoroson is az RSM2 (Vándor Róbert) jutott át első helyen és 10-12 percre növelte előnyét az élen. A dobogós helyeken jelenleg még a PreVital (Litkey Farkas) és az MKB-Prospex (Kaiser Kristóf) áll, de a New Black Jack (Roland Gabler), a Racing Django (Petrányi Zoltán) és a Nanushka BMW Wallis (Váradi Szabó János) is szorosan követi őket.