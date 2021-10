Kilencedszer is győzött a Teskánd

A hét végén a 11. fordulóval folytatódtak a megyei labdarúgó I. osztály 2021/2022-es szezonjának küzdelmei.

Szalai-Edelholz Zalalövő- Technoroll Teskánd 0-5 (0-3)

Zalalövő, 200 néző. Jv.: Major Zs.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G. (Vizsy Á.), Bíró (Vizsy B.), Gyenese, Csik, Horváth E. (Péter), Elek (Biczó), Bekes, Radics, Cseresnyés. Edző: Ostrom János.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár A. (Szekeres), Bontó, Bailo (Szabó B.), Nagy M. (Bedő), Nagy T., Bolla (Major). Edző: Pergel Attila. Jobban kezdett a Teskánd, sorra alakította ki a helyzeteit, nagy iramot diktáltak, és két szögletből gólt is tudtak szerezni. Az első játékrészben a hazai csapat a védekezésre fordította az energiáját. A második félidőben kicsit visszavettek a teskándiak, a ZTK két helyzetet is ki tudott alakítani, de azokat nem tudta értékesíteni. Összességében megérdemelt a vendégsiker. A hazaiaknál a tizenhat éves Péter Bertalan ezen a mérkőzésen debütált a megye I.-es felnőttcsapatban, a zalalövőiek sok sikert kívánnak neki a következő években.

Gólszerzők: Bailo, Nagy T., Bontó, Molnár A., Pergel B.

Jók: Radics, Csik, Bekes, ill. Pergel B., Hetesi, Nagy R., Bontó.

Semjénháza-Csács-NSE 13-2 (8-0)

Semjénháza, 30 néző. Jv.: Nedvesi R.

Semjénháza: Earles – Horváth, Balogh, Schuller, Körösi, Csongár, Kapuvári, Pápai, Szilágyi, Kozári, Bakos (Dobri). Edző: Kovács Imre.

Csács-NSE: Kovács Sz. – Horváth L., Kránicz, Hrotkó, Török, Kovács M., Orsós (Peresztegi), Sellei (Lempeg), Offner, Horváth Sz., Lendvai. Edző: Safet Jahic.

Sportszerű mérkőzésen a hazai csapat szebbnél szebb támadásokat vezetve akár nagyobb arányban is nyerhetett volna a sokkal szebb napokat látott vendégek ellen. Le a kalappal a nemesapáti csapat előtt, a Semjénháza sok sikert és kitartást kíván a vendégcsapatnak.

Gólszerzők: Körösi (4), Pápai (3), Dobri (2), Bakos, Csongár, Horváth, Kozári (11-esből), ill. Hrotkó, Kovács M. Jók: Csongár, Pápai, Bakos, ill. Török, Kovács M.

Zalaszentgrót-Hévíz 3-0 (2-0)

Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Farsang B.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Gájer, Ferenczi, Horváth B. (Kiss L.), Csik, Iberhart, Lampert (Farkas F.), Fábián (Kiglics), Penczák, Horváth D. (Horváth S.). Edző: Jankovics Péter.

Hévíz: Kiss J. – Filó, Buza, Szindekovics (Kopasz-Bódi), Pál (Kustán), Dominkó, Tóth I., Sabján (Lajtai), Nyári (Damina), Nagy D., Meidl. Edző: Damina László.

Köztudottan jó kapcsolatot ápoló két csapat nézett farkasszemet ezen a kellemes őszi vasárnapon. Talán a hazaiak túlzottan is komolyan vették a jó viszonyt, és nem sikerült igazán mezőnyfölényt kialakítaniuk. A 23. percben Gájer Péter a szokásos Hévíz elleni ollózásával jelezte, hogy futballmérkőzésen vagyunk. Aztán a 32., majd a 45. percben Ferenczi Dávid tett arról, hogy ne legyen döntetlen az első félidő. A második játékrészben sem változott a játék képe, a hazaiak támadtak, de átütőerő nem volt a játékukban. Ettől függetlenül a 77. percben Ferenczi Dávid mesterhármast szerezve állította be a végeredményt. Ezen a napon csak a három pontnak lehetett örülni hazai oldalon.

Gólszerző: Ferenczi (3). Jók: Ferenczi, ill. az egész csapat.

Kinizsi Gyenesdiás-Zalaszentmihály 3-1 (2-0)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Bors B.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Fehér, Cséri, Tóth R. (Kovács D.), Nedelkó, Pálfi, Hegyi, Fellner (Szőcze), Szokoli (Bertók), Ács, Sipőcz (Tóth B.). Edző: Kocsis Norbert.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi (Biczó), Sebestyén B., Soós Máté, Varga P., Csilits, Soós G., Ujvári, Horváth M., Janda, Tricsli (Soós Márk). Játékos-edző: Biczó Attila.

A sportszerű mérkőzés hullámzó teljesítményt hozott, főleg a gólszerzés tíz percében tetszetős megoldások születtek. A 42. percben Ács az alapvonalról helyezett középre, Sipőcz az üresen maradt kapuba helyezve szerezte meg a vezetést. A következő támadás végén Szokoli bal oldali lövését Nagy kapus a mezőnybe ütötte, a jól helyezkedő Fellner pedig a hálóba bombázott. Közben Soós Márk és Janda is helyzetbe hozta magát, Szabó kapus azonban résen volt. Fordulás után az 51. percben Sipőcz kapott jó indítást, és remek elfutása végén a kilépő kapus mellett gurított a hálóba. A következő percben a vendégeknek is sikerült gólt szerezni: Horváth Máté jobb oldali beadását az egyedül hagyott Ujvári értékesíthette, 3-1. A hátralévő percekben a küzdelem a mezőnyre koncentrálódott, megérdemelt hazai győzelemmel zárva a találkozót. Gólszerzők: Sipőcz (2), Fellner, ill. Ujvári. Jók: Cséri, Pálfi, Sipőcz, Kovács D., ill. Sebestyén B., Janda, Ujvári. U19: Gyenesdiás-Zalaszentmihály 6-2.

Szepetnek-Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák 0-1 (0-1)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Siket L.

Szepetnek: Szekeres P. – Pál Mi. (Büki), Szabó Be., Fadgyas, Baksai, Szabó Ba., Szilágyi A. (Pataki), Orsós R., Nagy T., Pál Ma., Horváth M. (Déri). Edző: Németh István.

Kiskanizsa: Munkácsi – Kovács D., Kotnyek, Piecs, Petánovics, Anger, Dolmányos, Völgyi, Szőke Á., Póka (Ötvös), Kollár. Játékos-edző: László Roland.

A találkozónak külön pikantériát adott, hogy a nyár folyamán Szepetnekről hat játékos is a Sáska felé vette az irányt, s közülük öt ott is volt a vendégek kezdőjében, ugyanakkor László Roland mint játékos- edző meghúzta oldalukon azt, hogy ezúttal önmagát a kispadra „jelölte”. A Kiskanizsa igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, emellett az első percekben előbb náluk, majd a hazaiak előtt adódott kecsegtető lehetőség. Valahogy nem igazán tudtak felpörögni a felek, ami a kiskanizsaiaknak talán kedvezőbb is lehetett, hiszen így nem is kellett nagy versenyfutásba bocsátkozni a jóval fiatalabb átlagéletkorú „Szepivel”. Rutinból alakították a meccs menetét, melybe pontosan beleillett, hogy pontrúgásokkal operálhatnak a szepetneki kapu előtt. Erre tanúbizonyságul szolgálhatott a 26. perc, amikor is Piecs László egy távoli szabadrúgást vágott a hazaiak kapujának jobb oldalába. Ezt követően a vendéglátóknak fokozni kellett volna a tempót, s a második félidőben ugyan volt is jó néhány helyzetük, de gólképtelennek bizonyultak. Az 1-0-s vendégsiker azt is jelentette, hogy a Kiskanizsa „időtlen idők” után tudott nyerni idegenben a szomszédvár otthonában, a hazaiak pedig bánhatják, hogy kissé megilletődöttek voltak az egész találkozó folyamán.

Gólszerző: Piecs. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Szepetnek-Kiskanizsa 4-0.

Flexibil-Top Zalakomár-Femat Csesztreg 0-2 (0-1)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Takács Cs., Csalló, Takács D., Horváth J. (Kuti), Madarász Z., Földesi, Nagy M., Tinó (Madarász Sz.), Horváth T., Mészáros. Edző: Mutter Attila.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Pál, Szekeres (Horváth Ri.), Horváth Ro., Kiss Ba. (Gergő), Öri Cs., Nagy N., Őri M., Péter, Elek. Edző: Tamás Tamás.

A mérkőzés bő fél órával később kezdődött el az U19-es mérkőzésen történt rendbontások miatt. Az eltolódott kezdésbe a hazai csapat bealudt, a csesztregiek veszélyeztettek többet, aminek meg is lett az eredménye: a 20. percben egy saját térfélen való zalakomári labdavesztésből Kiss Balázs ugrott ki, aki a hosszúba lőtt. Az első félidőben tovább irányítottak a vendégek, de az eredmény már nem változott. A második játékrészben a komáriak próbálták felpörgetni a játékukat, de fölényük meddőnek bizonyult. Többször pattogott a labda a csesztregi kapu előtt, de nem sikerült gólra váltaniuk egyet sem a hazaiaknak, míg a vendégek a veszélyes kontráikban bíztak. Amikor már a hosszabbításban járt a mérkőzés, egy hazai védelmi hibát kihasználva egy szemfüles találattal alakították ki a 2-0-s végereményt a vendégek. Összességében a győzelmet jobban akaró Csesztreg megérdemelten vitte el a három pontot.

Gólszerzők: Kiss Ba., Öri Cs. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Zalakomár- Csesztreg 4-4.

Lenti TE-Magnetic Andráshida TE 2-3 (1-2)

Lenti, 50 néző. Jv.: Varga P.

Lenti: Balogh B. – Bakos Cs. (Balog), Tuboly, Lukács (Koczor), Kiss K. (Horváth J.), Lovrencsics, Takács, Orbán, Simon P., Biharvári, Bakos B. (Illés). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Andráshida TE: Kiss D. – Horváth B., Papp T., Nikitscher (Cséber), Doszpoth (Boncz), Szabó B., Kaprinai (Lukács L.), Karvalics (Bognár), Odonics, Lukács B., Balogh A. Edző: Balázs Zsolt. Két hasonló képességű csapat közül a gólhelyzeteit jobban kihasználó vendégek elvitték a három pontot. A döntetlen igazságosabb lett volna. Gólszerzők: Kiss K., Simon P., ill. Odonics (2), Karvalics. Jók: Takács, Lovrencsics, Simon P., ill. Szabó B., Odonics, Lukács B.

Tudósítottak

Góth Imre (Gyenesdiás), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kárpáti István (Semjénháza), Kühne László (Szepetnek), Kosár Lajos (Lenti TE), Ostrom János (Zalalövő), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).