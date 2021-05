Kilenc gól, ZTE-vereség, de pontot érdemeltek volna...

A hét végén befejeződött a labdarúgó NB I. 2020-2021. évi sorozata. A 33. fordulóban a ZTE FC együttese az Újpest vendégeként lépett pályára, és látványos mérkőzésen ugyan 5-4-re kikapott de a döntetlent megérdemelte volna. Az egerszegiek a 9. helyen fejezték be a bajnokságot.

Ezt ne hagyja ki! Szabad utat nyitna a GMO-k előtt a DK és a Momentum

Újpest FC – ZTE FC 5-4 (3-1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 1510 néző. Jv.: Andó-Szabó (Garai, Kis Z.).

ZTE FC: Demjén – Szépe (Németh E., 33.), Kálnoki-Kis, Bobál D., Gergényi – Sankovic (Csóka D., 91.), Favorov -Szánthó, Koszta (Futács, 72.), Babati (Tajti, 72.)- Zimonyi (Könyves, 46.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Újpest: Banai – Kastrati, Koutroumpis, Ristevski – Pauljevic (Perosevic, 91.), Mitrovic (Mucsányi, 93.), Onovo (Csongvai, 55.), Bjelos (Katona, 55.), Antonov – Simon K. (Szakály P., 55.), Beridze. Vezetőedző: Michael Oenning.

Gólszerzők: Antonov (16., 28.), Pauljevic ( 36.), Ristevski (70.), Beridze (90.), illetve Szánthó (8., 61.), Koszta (64.), Gergényi (78.).

Sárga lap: Beridze (9.), Koutroumpis (78), Antonov (87.), illetve Németh E. (34.), Kálnoki-Kis (39.), Tajti (75.).

Kiállítva: Németh E. (88.).

A találkozónak a három pont megszerzésén kívül már nem volt tétje, hiszen a ZTE FC és az Újpest is bent maradt az élvonalban. A Megyeri útiak persze nem ettől, sokkal inkább a hétfői Magyar Kupa-győzelemtől voltak feldobott hangulatban, ráadásul nézők is lehettek a lelátón. A ZTE FC szerette volna szépen zárni a szezont, s ahogy Waltner Róbert vezetőedző is nyilatkozta, ezúttal is a győzelem reményében léptek pályára. Michael Oenning, az Újpest szakvezetője – érthetően – nem különben más célokat fogalmazott meg csapata utolsó bajnokijára.

Az Újpest valamivel aktívabbnak tűnt az első percek után, de aztán gyors zalai gól következett. A 8. percben Favorov ugratta ki a bal oldalon kilépő Babatit, aki az ötös magasságából tökéletesen centerezett, ahol érkezett Szánthó és 4 méterről a kapuba helyezett, 0-1. A találkozó „alaphangja” tehát adott volt, a házigazda pedig próbált minél előbb egalizálni. A 15. percben Pauljevic lövése a kapufát érintve jutott az alapvonalon túlra, ám Demjén rajta volt a labdán. Egy perc múlva viszont jött a hazai találat: Beridze passza után Antonov kissé balról, bal külsővel , öt méterről tekert a a bal sarokba, 1-1. Látva a játékot szinte borítékolható volt hogy lesznek még gólok. A 25. percben Babati betörése után Koutroumpis testéről vágódott szögletre a labda, aztán vezetéshez jutott az Újpest. A 28. percben a Beridze ellen elkövetett szabálytalanság után Antonov a 16-os jobb sarkától nagyon eltalálta a labdát, amit Demjén már csak beljebb tudott segíteni a kapuba, 2-1. A zalaiak cseréltek, Szépe jött le, Németh E. váltotta, és a 36. percben nőtt a hazai előny. Kálnoki-Kis nem tudott felszabadítani saját tizenhatosán belül, Pauljevic nem hibázott és 7 méterről a kapu közepébe lőtt, 3-1. Szánthónak volt még egy nagy lehetősége, de közelről Banaiba lőtte a labdát. Az első félidő egyértelműen az Újpesté volt, ami gólokban is megmutatkozott.

A második félidőre az egerszegieknél Zimonyit váltotta Könyves, ám nem igazán jött az egerszegiek játékában az áttörés. A házigazda hármas cserével frissített, csendesen, komolyabb események nélkül csordogáltak a percek. Egészen a 61. percig, amikor szabadrúgáshoz jutott a ZTE és a kaputól 23 méterre letett labdát Szánthó Regő remekül, úgy lőtte a kapuba, hogy a labda a felső lécet is érintette, 2-3. Az egerszegiek egyre magabiztosabbá váltak, és a 64. percben Németh középre érkező beadását Koszta 6 méterről fejelte a kapuba, 3-3. Ahogy az edzők előzetesen jelezték, nyílt futballra készülnek, aminek hat gól lett az eredménye, és még nem volt vége a találkozónak. A 70. percben Ristevski tört előre és a visszakapott labdát végül 6 méterről helyezte a kapuba, 4-3. A kérdés tényleg az volt már csak, hogy megállnak-e a felek itt. Valahol benne volt a játékban, hogy a ZTE még szerez gólt, de a 78. percben Futács az ellene befújt büntetőt kihagyta, pontosabban Banai védte. És még ebben a percben Gergényi 20 méterről vállalkozott lövésre, labdája megpattant egy lábon, ami így védhetetlenül vágódott az újpesti kapuba, 4-4. Itt már nem volt kérdés, hogy a győztes gól lenne mindkét csapatnak az este megkoronázása. Németh Erik második sárga lapjával a pirosat is megkapta, így a ZTE FC tíz emberrel fejezte be a találkozót. A 90. percben pedig eldőlt a találkozó: Beridze szép egyéni akció után balról, befele cselezve kilőtte a hosszú sarkot, 5-4.

Ez lett a vége, a ZTE FC megérdemelte volna legalább a döntetlent ezen a találkozón, hiszen sokat tett a pontszerzésért. Az elért 9. helyezés így is szép eredmény hiszen a kék-fehéreknek elsődleges célja a bent maradás volt, amit már korábban kiharcoltak.