Kikapott Semjénházán a Szentgrót

A hét végén a 25. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Szepetnek 0-6 (0-4)

Zalalövő. Jv.: Takács G.

Zalalövő: Earles (Tóth G.) – Kellner, Balogh A., Gyenese, Cseresnyés (Radics), Vizsy, Zsoldos, Illés K. (Stankovics), Illés G., Sipos, Végh. Edző: Ostrom János.

Szepetnek: Szőke R. – Szőke Á. (Hantos), Szabó Á., Petánovics, Takács D., Szabó B., Kollár, Kobra, Déri (Biró), Pati, Schuller. Edző: Domján László.

A tartalékos hazaiak ellen végig a vendégcsapat dominált. Harcosan is kezdtek, a 3. percben Kollár középre adását Déri 10 méterről lőtte a kapuba, 0-1. Ezt követően éledezett a ZTK, egy-két támadást is vezetett. A félidő közepén egyenlíthettek volna a hazaiak, de Vizsy magasan a kapu fölé lőtt. A 30. percben Kobra futotta le a lassú és körülményes védőket, és a hosszú sarokba lőtt, 0-2. Öt perccel később Kollár határozott lövése talált utat a hálóba, 0-3. A 42. percben a hazai kapus elvétette a labdát, majd lerántotta Schullert. A megítélt büntetőt Takács értékesítette, 0-4. A második félidő elején kapus nélkül maradt a hazai csapat, a megsérült Earlest Tóth Gergő váltotta a kapuban. A 73. percben Kobra esése után meglepetésre büntetőt ítélt a játékvezető, amelyet a sértett váltott gólra, 0-5. A 77. percben vendégszöglet után Schuller is betalált, 0-6.

Gólszerzők: Kollár (2, egyet 11-esből), Kobra, Déri, Takács D. (11-esből), Schuller. Jók: senki, ill. Takács D., Kollár, Déri, Schuller. U19: Zalalövő–Szepetnek 2-1.

Lenti TE–Kinizsi Gyenesdiás 3-2 (2-2)

Lenti. Jv.: Hegedüs M.

Lenti TE: Balogh B. – Simon P., Fehér (Paál), Tuboly, Lukács, Kiss K., Biharvári, Takács, Kondákor (Szabó K.), Avas (Novák), Orbán. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Szi-Péter, Hegyi, Pál­fi, Tarnóczai (Mátó), Kovács D., Bertók (Fellner), Czafit, Nagy B., Czimondor. Edző: Kocsis Norbert.

Az első félidő 25. percéig a vendégcsapat meglepte a hazaiakat, mert az adódó lehetőségeiket kihasználva Czafit és Czimondor góljaival 2-0-s előnyre tettek szert. A Lentinek is voltak helyzetei, az ellenfél vezetése után sem adták fel a küzdelmet, és a félidő végére Lukács és Avas találataival kiegyenlítették a mérkőzés állását. A második játékrész elején pedig egy formás támadás végén Takács góljával a hazai csapat a vezetést is megszerezte. A találkozó hátralévő részében itt is, ott is adódtak lehetőségek a gólszerzésre. A vendégek igyekeztek kiegyenlíteni, de a jól záró hazai védelem és a jól védő Balogh ezt megakadályozták, így a Lenti TE küzdelmes mérkőzésen otthon tartotta a három pontot. A hazaiak győzelmüket kapusuk, Balogh Balázs most született kislányának ajánlják.

Gólszerzők: Lukács, Avas, Takács, ill. Czafit, Czimondor. Jók: Lukács, Kiss K., Simon P., Biharvári, ill. senki. U19: Lenti TE–Gyenesdiás 2-3.

Flexibil-Top Zalakomár–Tarr Andráshida SC 0-6 (0-5)

Zalakomár. Jv.: Lapath D.

Zalakomár: Kámán – Csalló, Szőke, Takács D. (Kuti R.), Kuti I. (Tirászi), Horváth J. (Tinó), Madarász Z., Horváth T., Bagó, Daróczi (Tóth-Pajor M.), Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Andráshida SC: Czirjék – Tóth L. (Bekes), Bakó, Szinay (Horváth E.), Pataky, Nagy Z., Szabó M., Kovács L. (Cséber), Kalamár, Fábián, Czafit (Czotter). Edző: Dobos Sándor.

Sportszerű mérkőzésen a jobb erőkből álló vendégek már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát, és magabiztos győzelmet arattak. A hazaiak sok sikert kívánnak a bajnoki címért folytatott küzdelemben az Andráshida SC-nek.

Gólszerzők: Bakó (3), Szinay (3). Jók: Bagó, Madarász Sz., Madarász Z., ill. az egész csapat.

Csács-NSE–Hévíz 5-2 (5-1)

Nemesapáti. Jv.: Bors B.

Csács-NSE: Jahic (Paksy) – Simonfalvi, Papp T., Bíró, Vizsy, Pajor, Szökrönyös (Éder), Péntek, Takács (Deák), Horváth T., Bogyó (Kovács M.). Játékos-edző: Szente Gábor.

Hévíz: Gujgiczer – Buza, Szindekovics (Rózsás), Pál (Nagy P.), Szabó G. (Thompson Rubin), Bontó, Tóth I., Vella, Kopasz-Bódi, Damina (Filó), Karakai. Edző: Damina László.

Támadólag lépett fel a Hévíz, a 30. másodpercben Jahic bravúrja kellett ahhoz, hogy a vendégek ne szerezzék meg a vezetést. Ez valószínűleg felbosszantotta a hazai csapatot, mert gyorsan lerendezte a mérkőzést, már a 26. percben 5-0-t mutatott az eredményjelző. Szökrönyös a 4. percben 20 méteres szabadrúgásból, a 12. percben pedig 18 méterről, futtából lőtt gólt. A nagy játékkedvvel játszó Szökrönyös beadását a 14. percben Bogyó értékesítette, majd tíz perccel később Simonfalvi beadását Bíró András fejelte a kapuba. Az ötödik hazai találatot a 26. perc Pajor szerezte egy szóló végén. A második félidő szinte egyetlen említésre méltó eseménye egy jogos vendég 11-es volt, amit Karakai András magabiztosan értékesített. A hazai csapat az első félidőben mutatott játékával megérdemelten nyerte meg a mérkőzést ilyen arányban is, a második játékrész viszont a szépítő gól után már inkább csak a meccs végét jelző sípszó várásának jegyében telt el.

Gólszerzők: Szökrönyös (2), Bogyó, Bíró, Pajor, ill. Damina, Karakai (11-esből). Jók: Papp, Simonfalvi, Horváth T., Szökrönyös, ill. Buza, Bontó, Karakai.

Semjénháza–Zalaszentgrót 2-1 (0-0)

Semjénháza. Jv.: Siket L.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P., Szakmeiszter J., Körösi, Orsós (Bakos), Horváth M. (Rodek), Kapuvári, Pál, Pápai, Domján. Edző: Kovács Imre.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Horváth E., Gájer P., Ferenczi (Horváth D.), Horváth B., Gájer F., Iberhart, Kiglics (Fábián), Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Küzdelmes, férfias mérkőzésen nagyon jó ellenfelet győzött le a hazai csapat. A vendégek a dobogóért hajtanak, és mindent meg is tettek a győzelem érdekében, de a Semjénháza is okosan, taktikusan játszott. Hála a higgadt hazai edzőnek, hogy nyugalomra intette játékosait, akik a végén egy nagyon szép és okos játékkal megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Körösi, Horváth M., ill. Horváth E. Jók: Kapuvári, Orsós, Domján, Horváth P., ill. Gájer P., Horváth E., Iberhart. U19: Semjénháza–Zalaszentgrót 0-8.

Technoroll Teskánd–Letenye 7-0 (3-0)

Böde. Jv.: Varga P.

Teskánd: Orbán – Bailo, Kiss P., Nagy R., Mikó (Pergel B.), Acél, Hetesi, Bedő, Czene (Mehdi), Bolla (Szabó B.), Karvalics (Egyed). Edző: Pergel Attila.

Letenye: Gazdag – Kovács I., Őri A., Szilágyi, Karsai (Farsang), Őri M., Bogdán, Őri Cs., Csesztregi (Lervencz), Kanizsai, Hafstadter. Edző: Tamás Tamás.

A hazai csapat a találkozó elejétől kézben tartotta a mérkőzést, a vendégek kontrákkal próbálkoztak, elvétve jutottak a kapuig. A Teskánd sok helyzetet dolgozott ki, ebből hármat értékesített a szünetig. A második félidőben még nagyobb volt a mezőnybeli különbség a két csapat között, szinte egykapus játék folyt. A hajrára szedte össze magát a Teskánd a helyzetkihasználásban, és az utolsó tíz percben rúgott négy góljával biztosította be a nagy különbségű győzelmet.

Gólszerzők: Pergel B. (2, egyet 11-esből), Acél, Karvalics, Nagy R., Kiss P., Bailo. Jók: Bailo, Hetesi, Nagy, ill. Őri M., Kanizsai. U19: Teskánd–Letenye 5-0.

A Magnetic Andráshida TE–Femat Csesztreg mérkőzést későbbre halasztották.

Tudósítottak

Herczeg Imre (Zalalövő), Kárpáti István (Semjénháza), Kosár Lajos (Lenti), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).