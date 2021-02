Kikapott, de ezt most nem érdemelte meg a ZTE FC....

A labdarúgó NB I 20. fordulójának a korábbi vasárnapi találkozóján a ZTE FC együttese a Puskás Akadémia FC csapatát fogadta és a hét végi eredmények ismeretében felértékelődött ennek a találkozónak a jelentősége. Az egerszegiek kikaptak, de a második félidei játékuk alapján nem érdemelték meg, amihez az is kellett, hogy büntetőt kapjon a vendégcsapat...

ZTE FC – Puskás Akadénia FC 1-2 (0-0)

ZTE Aréna, zárt kapuk mellett. Jv.: Karakó (Garai, Bormenissza).

ZTE FC: Gyurján – Lesjak, Szépe, Bobál D. – Szánthó (Szalay, 88.), Bedi, Sankovic (Koszta, 88.), Tajti, Gergényi (Favorov, 46.) – Könyves, Futács (Zimonyi, 59.). Megbízott edző: Makra Zsolt.

Puskás FC: Tóth B. – Szolnoki, Nunes, Spandler, Nagy Zs. – Urblik (Van Nieff, 71.) – Slaveer (Corbu, 85.), Plsek (Komáromi, 85.), Knezevic (Meissner, 89.), Kiss T. – Mance (Baluta, 71.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Lesjak (58.), illetve Knezevic (47., 83. – 11-esből).

Sárga lap: Bobál D. (35.), Könyves (71.), Favorov (76.), illetve Slagveer (44.).

Kiállítva: Bonál D. (89.).

A játékosok közül nem volt eltiltott, azonban meglepetésre Boér Gáborral, a ZTE FC szakvezetőjével negyedórával a kezdés előtt a lelátón találkoztunk… A zalaiak szakvezetője ugyanis megkapta az ötödik sárgáját a Budafok elleni összecsapáson, így rá is vonatkozott az egymeccses eltiltás. Segítője, Makra Gábor irányított ezen a találkozón. A ZTE FC kezdőjében nem volt ott Demjén Patrik, a kapuban így Gyurján Márton állt, aki először védte bajnoki találkozón a ZTE FC kapuját. A váltásról azon melegében meg is kérdeztük Boér Gábort, aki csak annyit mondott: most így döntöttek.

A két együttes legutóbbi, őszi mérkőzésén amúgy szintén Makra Zsolt irányította a kispadon az egerszegiek együttesét, hiszen akkor Boér Gábor koronavírus-fertőzés miatt nem lehetett ott a Pancho Arénában, ahol 2-1-re nyert együttese. Az az eredmény tökéletesen megfelelt volna vasárnap is, hiszen a mezőny vége nagyon feljött az egerszegiekre. Az első negyed órában egy igazán nagy helyzet adódott, amikor Lesjaknek kellett a kapu torkában tisztáznia. Váltakozó játékot láttunk, aztán a 24. percben Mance lövését blokkolta a zalai védelem. Ami szembetűnő volt, hogy néhány passz után mindkét csapat általában eladta a labdát, tartósan nem tudták a labdát birtokolni. A dobogón tanyázó Puskás FC viszont veszélyesebben támadott és a 36. percben Spandler a hosszú oldalon érkezve alig fejelt a kapu mellé. Nem sokkal később a labda már a ZTE kapujába jutott, de előtte Plsek kézzel vette át a labdát.

A 47. percben viszont már szabályos gólt lőtt a Puskás FC. Slagveer futott el a jobb oldalon, Bobál már nem bánthatta, hiszen akkor büntető jött volna, az alapvonalról érkező beadásra középen (tisztán) érkezett Knezevic, aki 4 méterről ballal lőtt a kapuba, 0-1. Új helyzet állt elő, a ZTE próbált is ritmust váltani és egyenlített. A bal oldalról Bobál hosszú keresztlabdát adott a túloldalra, ahol érkezett Lesjak és kissé jobbról kapásról 8 méterről a rövid felső sarokba lőtte a labdát, 1-1. Az egerszegiek játéka egyértelműen mozgékonyabbá vált, 66. percben Könyves teker alig mellé, de előtte Szánthó előbb is adhatta volna a labdát… Hornyák Zsolt, a vendégek mestere is frissített csapatán, hiszen a ZTE többet támadott, de a vendégek kontráira azért nagyon figyelni kellett. A 79. percben Zimonyi maradt le alig Könyves átadásáról. Aztán jött a 82. perc, amikor Gyurján még védett egy közeli fejest, a szöglet után Bedi és Nunez ugrott fel. A zalai játékos kezét is érintette a labda, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. Knezevic lövését még megfogta Gyurján, de a kipattanót már nem hibázta el, 1-2. Ekkor már nagyon nehéz dolga volt a zalaiaknak, sőt Bobál második sárgáját is megkapta és a kiállítás sorsára jutott.

A ZTE FC a második félidei játéka alapján nem érdemelt vereséget, de most ilyen szériában van amiből valahogy ki kellene jönnie.