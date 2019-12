Kikapott az évzárón a ZTE KK, a DEAC lehet ott a Magyar Kupában

DEAC – Zalakerámia-ZTE KK 98-92 (28-15, 27-30, 19-22, 24-25)

Debrecen, 1000 néző. Jv.: Tőzsér, Goda, Fodor.

DEAC: Moody 20, Polyák 3/3, Manigat 25/15, Borisov 22/6, Tóth Á. 19/3. Csere: Omenaka 2, Bognár 2, Harrison 5/3. Vezetőedző: Kovács Adrián.

ZTE: Bibbins 14/3, Johnson 27, Williams 26/6, Szabó 10/6, Agafonov 8. Csere: Doktor, Djuric 7/3, Simon. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Kipontozódott: Bibbins (39.).

A bajnokság keretében tehát a két csapatra igazi kupacsata várt, melyre a ZTE három győzelem után (és Bibbinsszel még veretlenül) érkezett, míg a hajdúságiak utóbbi négy meccsükből hármat elvesztettek ugyan, de az Alba, a Falco és a Körmend ellen sem vallottak szégyent.

A DEAC honlapja „Mindent vagy semmit” címmel harangozta be a találkozót, a hazaiak pedig ennek megfelelően rendkívüli elszántsággal kezdtek. A Debrecen a 8. percre 26-6-os előnyt épített ki, miközben játékosai hat triplát is dobtak. Zalai részről sok volt a pontatlan dobás, a vendégek hetedik kísérletéből született az első kosár, és az sem volt túlzottan örömteli, hogy a ZTE első 13 pontját Williams jegyezte. A második tíz percet jobban kezdte a ZTE (14. p.: 38-32), Szabó például két távolit is bevágott, illetve a DEAC-nak sem ment már be minden. A vendégek megszilárdították védekezésüket, a túloldalon pedig Williams továbbra sem nagyon hibázott (11 kísérlet, 9 találat, 17 pont), de az 5 faultot kiharcoló Johnson is szépen belejött (17. p.: 42-41). Itt azonban megakadt a zetés feltámadás, újra rossz dobások és labdavesztések következtek, a DEAC pedig a félidő végére ismét megnyugtatóvá tette előnyét (55-45).

Fordulás után egy darabig egymás hibáiból éltek a csapatok (25. p.: 62-56), miközben zalai oldalon Williams és Bibbins is eljutott 3 személyi hibáig. A hazaiak főleg távoli dobásaikra építettek, amit zalai részről az egyaránt 21 pontos Johnson és Williams nem tudott ellensúlyozni (28. p.: 72-60). A negyedet azonban végül megnyerte a ZTE, így a záró 10 perc 74-67-es hazai vezetésről indult. És ismét zalai felzárkózás következett (33. p.: 78-75. 34. p.: 80-79), melynek végén a vendégek kétszer is a vezetésért támadhattak – sajnos hiába. Manigat ötödik hárompontosával ismét elszakadt ellenfelétől a DEAC (35. p.: 86-79), nem egész három perccel a vége előtt pedig el is dőlt a mérkőzés (91-81). A zalaiak sajnálhatják az első negyedet, ha egy kicsivel korábban kezdték volna a meccset, behúzhatták volna zsinórban a negyedik győzelmüket is.