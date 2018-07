Kikapott a ZTE FC az Eszéktől

St. Lambrecht/Zalaegerszeg kedden érkezett, szerdán pedig lejátszotta első felkészülési mérkőzését ausztriai edzőtáborában a ZTE FC labdarúgó csapata, amely 2-0-ra kikapott a horvát első osztályú Eszék csapatától.

NK Osijek – ZTE FC 2-0 (0-0)

St. Lambrecht.

ZTE FC: Kovács Z. – Kovács Á., Szépe, Devecseri, Gergényi – Babati, Madarász, Kiss M., Bedi – Balázs Zs., Gajdos. Csereként lépett pályára: Macher, Kulcsár, Kónya K., Kónya D., Hudák, Horváth K., Horváth M., Szökrönyös, Szabó B., Romic, Vass

Gólszerzők: Zaper (67), Kamenar (89.).

Zalai szempontból nem indult túl kedvezően a nap, ugyanis csapatot szállító autóbusz meghibásodása miatt kissé késve érkezett meg a ZTE FC a találkozó helyszínére, így némi késéssel indult a találkozó. A horvát bajnokság legutóbbi 4. helyezettje, NK Osijek ezzel a találkozóval búcsúzott ausztriai edzőtáborától, az Európa Ligában is érdekelt csapat felkészülése odahaza folytatódik. A ZTE FC-vel kapcsolatos friss hír, hogy az egerszegiek kölcsönveszik egy évre a Mezőkövesd együttesétől a támadó Novák Csanádot, ám ő majd csak a jövő héten csatlakozik a ZTE FC keretéhez – tudtuk meg Sallói István sportigazgatótól.

A szerda késő délelőtt indult mérkőzésen az első három helyzet az eszékieké volt és a későbbiekben is inkább a horvátok irányítottak, ám hiába, ugyanis az egerszegiek rendre tisztáztak. A ZTE-nek ez volt ez első felkészülési találkozója, sok új játékos került Nagy Tamás együtteséhez. A második félidőben a zalaiak már folyamatosan cseréltek (a horvátok is, többek között a Puskás FC-től kölcsönkapott Ezekiel Henty is lehetőséget kapott). A 67. percben Zaper egy fejessel megszerezte az Eszék vezető találatát. A ZTE-nél már erre az időszakra kicserélődött teljesen a kezdőcsapat, a 74. percben Hudák került helyzetbe, de kimaradt a lehetőség. A 84. percben a ZTE legnagyobb helyzete maradt ki, amikor Hudák labdája után Szökrönyös lövése már a horvát kapuson is túljutott, de Talys a gólvonal elől tisztázott. A 89. percben viszont bebiztosította sikerét az Osijek, amikor Kamenar volt eredményes.