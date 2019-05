Kikapott a Semjénháza a 26. fordulóban, a Zalaszentgrót már második a tabellán

A hét végén a 26. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2018/2019-es szezonjában.

Police-Ola–Creaton-Lenti TE 3-2 (1-1)

Zalaegerszeg, 70 néző. Jv.: Vincze G.

Police-Ola: Karakai – Igazi, Lukács P. (Goldfinger), Lukács B., Kócza, Kovács B. (Bognár), Erdélyi, Balogh G., Szekeres, Varga Sz., Papp D. (Csiszár). Edző: Czigola Zsolt.

Lenti TE: Simon – Kondákor, Porédos, Fehér (Sebők), Dolmányos, Kiss K. (Balogh B.), Lovrencsics, Horváth L., Horváth A. (Balog), Tuboly, Soós. Edző: Szarka Péter.

A korai kezdés ellenére jó iramú, változatos mérkőzést játszott a két csapat. A hazaiak egy szabadrúgásgóllal szereztek vezetést, amit a vendégek a félidő végén egy szöglet utáni kavarodást kihasználva kiegyenlítettek, sőt, a második játékrész elején szintén egy jól eltalált szabadrúgással a vezetést is megszerezték. A vendéglátók nem adták fel, és ellenfelük hibáit kihasználva megfordították a mérkőzést, és nagyon fontos három pontot szereztek.

Gólszerzők: Papp D., Varga Sz., Csiszár, ill. Porédos, Kiss K. Jók: az egész csapat, ill. –. Kiállítva: Simon (80., Lenti TE). U19: Police-Ola–Lenti TE 0-4.

Szepetnek–Olajmunkás Gellénháza 1-0 (1-0)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Bors B.

Szepetnek: Szőke – Kollár, Kotnyek, Kozári, Petánovics, Völgyi, Nagy, Horváth M., Takács (Szabó B.), Pati (Bilák), Kobra. Edző: Domján László.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Szántó, Papp T., Bognár, Nagy B., Szabó B., Odonics, Németh K. (Németh R.), Lukács, Czibor. Edző: Bencze Péter.

A mérkőzés első felében nagy taktikai csata zajlott a pályán, mindkét együttes stabil védekezésből próbált gyors indításokkal veszélyeztetni. Mindkét oldalon eltalálták a játékosok egyszer a kapufát, a félidő hajrájában egy gyors hazai ellenakció után Pati beadását Kobra fejelte kapura, Osbáth nagy bravúrral hárított, a kipattantót Nagy Tamás lőtte a kapuba. A második játékrészben a Szepetnek többet támadott, de fölényét nem tudta gólra váltani, még büntetőből sem. Összességében küzdelmes, nagy iramú mérkőzésen a több helyzetet kialakító hazai csapat megérdemelten nyert a jól felkészített vendégek ellen.

Gólszerző: Nagy T. Jók: Kollár (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Osbáth, Czibor. U19: Szepetnek–Gellénháza 4-3.

FC Keszthely–Hévíz 1-7 (1-4)

Keszthely, 50 néző. Jv.: Varga P.

FC Keszthely: Gujgiczer – Horváth G., Hudop, Pintér, Tompos, Nagy M., Pál (Soós), Marton, Lajtai (Zigler), Papp L., Páncsics. Edző: Horváth Gábor.

Hévíz: Ruzsik – Szi-Péter J., Baráth (Pődör), Giber, Török, Szi-Péter Zs. (Kiglics), Pajor (Nagy R.), Horváth D., Péntek, Varga M. (Horváth M.), Vass. Edző: Damina László.

Irreális talajon folyt a mérkőzés, a játéktér negyede víz alatt állt. A hévízi csapat nem fogadta el, hogy a másik pályán rendezzék meg a találkozót, amit a hazaiak megfelelően előkészítettek. Mindjárt a mérkőzés elején támadólag lépett fel a bajnokcsapat, hamar gólt is szerzett, ezt az előnyt egy szép támadás végén még kiegyenlítették a keszthelyiek. Ez után is a vendégek birtokolták többet a labdát, kapura veszélyesek voltak és megérdemelten jutottak háromgólos vezetéshez a félidőig. A második játékrészben is a Hévíz uralta a játékot, a hazaiak hősiesen védekeztek, de így sem tudták megakadályozni a vendégek magabiztos győzelmét.

Gólszerzők: Papp L., ill. Török (3), Pajor, Vass, Horváth M., Szi-Péter J. Jók: Marton, Hudop, Tompos, Lajtai, ill. Török, Pajor, Vass, Horváth D.

Semjénháza–Kinizsi Gyenesdiás 1-2 (1-2)

Semjénháza, 70 néző. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kapuvári, Schuller, Pápai, Dömötör, Szakmeiszter J., Orsós (Pál Ma.), Orbán, Pál Mi., Szollár, Kónya (Varga). Edző: Németh István.

Gyenesdiás: Szabó – Kiss, Bolla, dr. Tarnóczai, Hegyi, Szőcze (Székács), Czafit (Balogh), Pálfi, Aczél, Tóth, Kovács. Edző: Kocsis Norbert.

A mérkőzés hűen tükrözi a hazai csapat tavaszi formáját, 1-0-s vezetés után még 11-est is hibáztak az utolsó percben. Nem elég csak a csukát kiküldeni a pályára, fejben is ott kellene lenni a semjénházai játékosoknak. A hazaiak gratulálnak a vendégcsapatnak, és sok sikert kívánnak nekik a továbbiakban.

Gólszerzők: Szakmeiszter J., ill. Czafit (2). Jók: senki, ill. Szabó (a mezőny legjobbja) és az egész csapat. U19: Semjénháza–Gyenesdiás, elmaradt.

Femat Csesztreg–Csács-NSE 3-2 (1-1)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Csesztreg: Pethő Jó. – Pál, Nagy R., Kiss Ba., Kancsal, Nagy N., Pethő Já., Kiss Bá., Elek, Pesti, Horváth R. Edző: Németh Imre.

Csács-NSE: Jahic – Éder, Vizsy, Szabó B., Hadrik, Szente, Németh B., Luter, Deák, Németh A., Kónya. Edző: Kovács László.

A viharos szélben kezdődő mérkőzésen a 32. percben Nagy Norbert szabadrúgásából szerzett vezetést a hazai csapat, 1-0. Három perccel később egy vendég szabadrúgás után Kiss Bálintról a saját kapujába került a labda, 1-1. Az 50. percben Kiss Bálint indította Pethőt, aki biztos gólt lőtt. A 68. percben Kónya egyenlített, 2-2. A 91. percben egy kapu előtti kavarodás után Pethő gólja győzelmet jelentett a hazaiaknak. A csesztregiek végigtámadták a mérkőzést, a jól védekező vendégek ellen fontos három pontot szereztek meg.

Gólszerzők: Pethő Já. (2), Nagy N., ill. Kónya, Kiss Bá. (öngól). Jók: Nagy R., Kiss Bá., Elek, ill. Szabó B., Kónya. U19: Csesztreg–Csács-NSE 3-2.

Zalaszentgrót–Flexibil-Top Zalakomár 5-1 (3-0)

Zalaszentgrót, 50 néző. Jv.: Takács G.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Horváth D., Horváth E., Tóth D. (Kovács B.), Csarmasz, Gájer P., Farkas K. (Nagy T.), Horváth B., Csik, Balogh Z. (Sümegi), Gájer F. (Lampert). Edző: Jankovics Péter.

Zalakomár: Horváth Zs. – Csalló, Fábián, Nagy A., Horváth J., Madarász, Bagó, Daróczi, Mészáros, Kovács A. (Vincze), Losonczi. Edző: Nagy Attila István.

A 6. percben Gájer Péter átadását Tóth Dániel látványos mozdulattal vágta a hálóba. Tíz perc múlva ismét Tóth D. veszélyeztetett szabadrúgásból. A 30. percben egy kiállítást követően Horváth Elemér szabadrúgásból védhetetlen gólt szerzett. Egy perccel később újra Horváth E. rúgott távoli bombát, a kapus tehetetlen volt. További hazai helyzetek ellenére az eredmény nem változott a félidőben. Fordulás után Nagy Tamás passzát Gájer Péter hibázta el nagy helyzetben. A második félidei 6. perc sem maradt gól nélkül Tóth Dániel látványos találatának köszönhetően. Tíz emberrel is becsülettel küzdött a Zalakomár, aminek gól lett az eredménye. A félidő közepén Sümegi Flavián találata nyugtatta meg a kedélyeket. A hazaiak továbbra is próbálkoztak, de több gólt a nagy helyzetek ellenére sem tudtak szerezni. A mai napon ennyivel jobb volt a hazai csapat.

Gólszerzők: Horváth E. (2), Tóth D. (2), Sümegi, ill. Horváth J. Jók: Horváth E., Horváth B., Tóth D., ill. senki. Kiállítva: Fábián (28., Zalakomár). U19: Zalaszentgrót–Zalakomár 3-0.

Technoroll Teskánd–Zalalövő 3-0 (1-0)

Teskánd, 40 néző. Jv.: Lapath D.

Teskánd: Kozma – Karvalics, Németh N., Szekeres (Czömpöl), Magyar, Major, Bedő (Gulyás), Czigány, Kiss P., Balogh A., Aliouane. Edző: Pergel Attila.

Zalalövő: Dóra – Gyenese (Zsoldos An.), Flander (Németh B.), Darabos (Végh), Kellner, Cser, Sipos, Cseresnyés, Penczák, Zsoldos At., Tóth G. Edző: Ostrom János.

Ebben az időben játék nem igazán alakulhatott ki, a 13. percben egy kapu előtti kavarodás után Szekeres ívelt Németh fejére, aki megszerezte a hazai csapatnak a vezetést. Az első játékrészben még két hazai és egy vendég lövés szállt a kapu fölé. A második félidő 48. percében a vendéglátók gyors gólt értek el, Németh passzolt Karvalics elé, aki az üres kapuba lőtt. Ez után a vendégek próbálkoztak, több szögletet is elvégeztek, de ezek nem jelentettek veszélyt. A 63. percben Sipos került nagy helyzetbe, de Kozma nagyot védett. Két percre rá Karvalics pontrúgása után Németh fejelt a kapuba, így beállította a 3-0-s végeredményt. A hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Németh N. (2), Karvalics. Jók: Balogh A., Németh N., Kiss P., ill. Cseresnyés, Sipos. U19: Teskánd–Zalalövő, elmaradt.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–ZNET-Telekom Becsehely 4-4 (3-2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Munkácsi – Póka, Piecs, Lukács, Nagy R., László, Sznopek (Gerencsér), Anger, Ötvös, Abay Nemes, Rácz. Edző: Lukács István.

Becsehely: Szekeres – Pintér, Végh, Varga B. (Horváth F.), Török Má., Süte, Török Mi., Kovács D., Balassa, Molnár M., Navracsics.

A nem éppen ideális labdarúgó időben lejátszott mérkőzésen a vendégek jutottak előnyhöz, amire rövid időn belül három hazai találat volt a válasz. A félidő utolsó percében hazai hibából szépíteni tudott a Becsehely. Fordulás után a szél támogatását jól használta ki a vendégcsapat, egyenlíteni tudott, majd a hazaiak beerősítettek és ismét előnyhöz jutottak. Nem sokkal a vége előtt egy gyors vendégkontra meghozta a Becsehely negyedik gólját, sőt, a hosszabbítás utolsó percében óriási ziccert hibáztak, pedig akár a győzelmet is megszerezhették volna. Összességében a látottak alapján az eredmény igazságos.

Gólszerzők: Nagy R., László, Piecs, Abay Nemes, ill. Molnár M. (3), Horváth F. Jók: Piecs, ill. Molnár M., Kovács D. U19: Kiskanizsa–Becsehely 2-6.

Tudósítottak

Harmat János (Szepetnek), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kárpáti István (Semjénháza), Kopecskó János (Csesztreg), Kovács József (Police-Ola), Németh István (Keszthely), Pergel Attila (Teskánd).