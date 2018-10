Kikapott a Cserszegtomaj, csak a Gelse veretlen a II. osztályban

A hét végén a 9. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó II. osztály 2018/2019-es szezonjában. Északon hazai pályán kapott ki a Cserszegtomaj, így már csak a Déli csoportban szereplő Gelse veretlen a második vonalban.

Északi csoport

Cserszegtomaj–Böde 0-4 (0-3)

Cserszegtomaj. Jv.: Kovács P.

Cserszegtomaj: Kovács G. – Boros Zs. (Csillag), Boros D., Kovács R., Fellner (Török), Kovács B., Árvai, Ács, Belina, Németh Sz., Fekete (Kovács I.). Edző: Fejérvári Ferenc.

Böde: Széplaki – Babati (Mileji), Szita, Kósa N. (Garamvölgyi), Lepár, Molnár A., Anti, Bedő, Szabó Cs., Vörös, Turi. Edző: Kósa László.

Fejérvári Ferenc, a hazaiak vezetőedzője úgy értékelt, hogy elvesztettek egy mérkőzést, mivel abból, amit a találkozó előtt megbeszélt az öltözőben a játékosokkal, semmi nem valósult meg. A szakvezető úgy érzi, ez a mérkőzés arra is jó volt, hogy megint tanulhatnak a cserszegtomajiak a gyermeteg hibáikból.

Gólszerzők: Bedő (2), Babati, Kósa N.

Jók: senki, ill. Bedő (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

U19: Cserszegtomaj–Böde-Tungi 7-0.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Zalaszentgyörgy–Nagykapornak 0-2 (0-0)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Egyed P.

Zalaszentgyörgy: Szabó D. – Kőműves, Radics, Tuloki (Cserkuti), Kalamár, Takács, Bödör, Németh A., Lackó, Sebestyén, Millei. Edző: Varga György.

Nagykapornak: Ávár – Bolla, Peresztegi, Cserép (Süle), Tóth K., Németh D., Vida, Németh Gy., Lakatos (Hajas), Makovecz, Kövécs. Edző: Sümegi István.

Alacsony színvonalú, sportszerű mérkőzésen született meg a vendéggyőzelem. Az első gólig sok hibával játszva sanyargatták egymást a csapatok, a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak. A hazaiak buta hibájából, 11-esből vezetéshez jutott a Kapornak, ami döntő tényezőnek bizonyult. A Szentgyörgy a kapott góltól bepánikolt, a vendégcsapat játszotta tovább addigi játékát, de még így is a végén nagyobb különbséggel nyerhetett volna, győzelme megérdemelt.

Gólszerzők: Németh D., Makovecz.

Jók: Kalamár, Szabó D., ill. Németh D. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

U19: Zalaszentgyörgy–Nagykapornak 4-5.

Pölöske–Türje 1-0 (1-0)

Pölöske. Jv.: Zlatár Cs.

Pölöske: Borsos (Ódor) – Nemes, Katona, Szabó F. (Csilits A.), Soós, Vida, Csilits R., Horváth L., Sali, Mészáros, Csilits O. (Németh M.).

Türje: Farkas T. – Baumann D., Dankó (Huszár), Balázs (Tóth A.), Baumann J., Tóth M. (Dóczi), Kolompár, Pulya, Nagy M., Tóth G., Nagy A. Edző: Czémán Imre.

Kevés helyzet és sok sérülés jellemezte a mérkőzést, amelyen egy bombagól döntött a hazaiak javára.

Gólszerző: Csilits A.

Jók: Vida, Nemes, Mészáros, ill. Tóth M., Pulya, Kolompár.

U19: Pölöske–Türje 0-11.

Páterdomb–Zalaszent­iván 3-2 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Lakics P.

Páterdomb: Megyeri – Czotter (Tuboly), Gyenese R., Sándor (Bedő), Kálmán (Rettegi), Szerdahelyi (Kulcsár), Boronyák, Gyenese T., Kuti, Földszin, Blaskovics. Edző: Lukács László.

Zalaszentiván: Illés – Méhes, Rumi Ró., Tóth D., Zelko, Viola, Tóth B., Tóth M., Udvardi, Németh B., Hideg. Edző: Konrád Péter.

A lelkesen és harcosan küzdő hazai csapat a szerencsének is köszönhetően jogosan tartotta otthon a három pontot. A Páterdombnál időközben edzőváltás is történt, Csaba Gyula helyett az U19-es együttes szakvezetője, Lukács László vette át a felnőtt csapat irányítását.

Gólszerzők: Bedő, Kuti, Gyenese T., ill. Rumi Ró. (2).

Jók: az egész csapat, ill. Tóth M., Tóth B., Rumi Ró.

U19: Páterdomb–Zalaszent­iván 6-3.

A góllövőlista élmezőnye:

14 gólos: Doszpoth Sándor Dávid (Andráshida TE).

10: Árvai Kevin (Cserszegtomaj), Rumi Róbert (Zalaszentiván).

7: Fellner Gergő (Cserszegtomaj).

A 10. forduló tervezett programja:

Vasárnap, 14.00: Böde–Páterdomb, Pölöske–Zalaszentiván, Zalaszentgyörgy–Türje, Helsa Andráshida TE–Nagykapornak.

Déli csoport

Ada Nova–Gelse Termál 0-1 (0-0)

Nova. Jv.: Novák R.

Nova: Lendvai T. – Nunkovics, Lendvai G. (Kovács G.), Kocsis, Galamb, Vitéz, Hajdu I., Horváth T. (Bolla), Hajdu G., Nagy G., Szekeres. Edző: Domján Péter.

Gelse: Dömötör – Kalinics (Kuzma), Kőrösi, Csizmadia, Mód, Kolperger (Zsiga), Budai, Kovács B., Nagy M., Németh G., Markotán. Edző: Tóth Zoltán.

Közepes iramú és színvonalú, sportszerű találkozón a listavezető egy szerencsés góllal vitte el a három pontot Nováról. A Gelse győzelméhez gratulál a hazai csapat.

Gólszerző: Markotán.

Jók: az egész csapat, ill. Markotán, Mód, Németh G.

U19: Nova–Gelse 0-2.

Felsőrajk–Miklósfa 4-2 (2-0)

Felsőrajk. Jv.: Marton F.

Felsőrajk: Kovács Á. – Horváth At., Zsoldos, Luki, Deák, Godina (Nagy G.), Tern, Déri, Magyar, Lukács, Horváth An. Edző: Nagy Gábor.

Miklósfa: Gyulai – Varga J., Puskás, Boros, Lervencz (Békési), Halajkó, Hammer, Béli, Kozma, Czapári, Gombos (Tivolt). Játékos-edző: Gyulai Attila.

Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született a mezőnyben jól játszó vendégcsapat ellen.

Gólszerzők: Tern (3), Horváth An., ill. Béli, Boros.

Jók: az egész csapat, ill. Gyulai, Boros.

U19: Felsőrajk–Miklósfa 2-5.

Bak–Letenye 2-6 (0-4)

Bak. Jv.: Kustán Cs.

Bak: Horváth Á. – Tarsoly R., Tarsoly P., Réczeg, Tóth T., Koltai, Bohár, Balázs (Sebők), Zsoldos, Pencz, Zsuppány. Edző: Eszter Róbert.

Letenye: Gazdag – Balazsin, Móricz, Szilágyi (Pátri), Karsai (Tóth P.), Bakonyi, Őri M., Bogdán, Őri Cs., Csesztregi, Stropka (Szente). Edző: Takács Árpád.

A nagy lendülettel és jól játszó vendégek már a mérkőzés elején bedarálták a hazaiakat, és hamar eldöntötték a három pont sorsát. Győzelmük megérdemelt, még ilyen arányban is, mert a rúgott góljaik mellett még számtalan lehetőséget hagytak ki. Igaz, hazai részről is adódtak helyzetek, de hűen ragaszkodva az őszi szezon gyenge helyzetkihasználásához, ezek is kimaradtak.

Gólszerzők: Koltai, Zsoldos, ill. Őri Cs. (2), Szilágyi, Szente, Karsai, Bakonyi.

Jók: senki, ill. Őri Cs. (a mezőny legjobbja), Bakonyi, Karsai, Csesztregi.

U19: Bak–Letenye 4-1.

Zalaszentmihály–Gutorfölde 3-2 (1-1)

Zalaszentmihály. Jv.: Vincze G.

Zalaszentmihály: Kovács Z. – Janda, Szentgyörgyvölgyi, Soós M. (Németh Á.), Leberzipf, Ujvári, Biczó (Szigeti), Sebestyén B. (Szabó B.), Horváth M. (Földvári), Varga P., Soós B. (Sebestyén P.). Edző: Szabó Balázs.

Gutorfölde: Nyakas Ba. – Paucsa, Józsa M., Varga T., Soós, Major Á., Farkas P., Major G., Bakonyi, Józsa R., Nyakas Be. Edző: Varga Róbert.

Feszült és nem túl színvonalas mérkőzésen a kétszer is hátrányba kerülő hazai csapat a hajrában lelkesedésével és a szurkolók biztatásának köszönhetően fordított, és kis szerencsével, de megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Janda, Szabó B., Soós B., ill. Soós (2).

Jók: Soós B., Leberzipf, Janda, ill. Nyakas Ba., Bakonyi, Soós, Major Á., Józsa R., Farkas P.

Kiállítva: Nyakas Be. (89., Gutorfölde).

U19: Zalaszentmihály–Gutor­földe 1-5.

A góllövőlista élmezőnye:

8 gólos: Kolperger Szilárd (Gelse).

7: Őri Csaba (Letenye).

6: Kőrösi Miklós (Gelse), Soós Tamás (Gutorfölde), Szilágyi Roland (Letenye).

A 10. forduló tervezett programja:

Vasárnap, 14.00: Zalaszentmihály–Gelse Termál, Bak–Gutorfölde, Felsőrajk–Letenye, Sava-Borsfa Borsfa–Miklósfa.