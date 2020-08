Kiemelt érdeklődés mellett rendezték az idei Festetics-vágtát Gyenesdiáson

Kiemelt érdeklődés övezte a Nemzeti Vágta zalai előfutamát, a hétvégén megrendezett 11. Festetics-vágtát. Mindez sok kedvező tényező eredményeként jöhetett létre.

A versenyt egy héttel később rendezték meg az eredetileg tervezettel szemben, és ebből csak annyit lehetett érzékelni a helyszínen – amit a versenyzők is megerősítettek – , hogy az egyik legjobb pálya állt rendelkezésre, valamint színes kísérőprogramok fokozták a hangulatot.

– A lovasoknak kellő technikai tudással kell rendelkezniük, fontos a jó egyensúly megtalálása a lóval és a jó ív kialakítása az ország egyik leggyorsabb pályáján. A versenyben én sem fogtam vissza a lovamat, és közben törekedtem megtalálni a minél szűkebb ívet.

Ebben ma két tehetséges ellenfelem jobbnak bizonyult nálam, pedig sokáig a második helyen álltam – emlékezett Varga Zoltán a versenyre, hiszen mint főszervező, belülről is szerzett tapasztalatokat.

A kishuszárok két kört, 800 métert teljesítettek úgy 1:18 perces idővel, míg a felnőttek három köre 1200 métert jelentett, és nekik ehhez másfél perc kellett. Időnként úgy tűnt, mintha zsinóron húzták volna a lovasokat, olyan sebességgel vágtattak el a nézők előtt. Mezőberény lovasa, Vámos Mercédesz végül második lett, két futamáról és a győztes Németh Jánossal vívott párharcáról még sokáig beszélnek majd.

A vágta amúgy versenyággá nőtte ki magát, a legjobbak már edzéstervvel készülnek, és ez a kialakult küzdelemben is megmutatkozott.

– Fontos a lovak származása és a bennük lévő versenyszellem. A pályán megérzik, hogy menniük kell, és a startvonalnál már nehéz őket visszafogni. Most a pónik is bemutatták forró vérüket, nagyon felpörögtek erre a versenyre – fogalmazott Varga Zoltán.

Gál Lajos, a település polgármestere arról beszélt, mennyire büszkék Gyenesdiáson a Festetics hagyományokra és a 11. vágta megrendezésére.

– Sikerült a régi Festetics-pályát rekonstruálni és a Hősök terén lévővel összhangba hozni – mondta el a viadal zárásaként Gál Lajos.

– A dombokkal körülölelt környezet ideális a versenyzőknek, és büszkék vagyunk az utánpótlás-nevelés megélénkülésére. A térség lovardái elhozzák lovasaikat hozzánk, és használják a pályát. Az egész lovas társadalom nyer a versennyel, és a turizmust is jól szolgálja a program. A pályázatok mellett térségi összefogás is segítette a versenyt. Keszthely, Sármellék, Alsópáhok és Veszprém megye lovasai is indultak, Cserszegről pedig a Radetzky-huszárok erősítették a nyugat-balatoni összefogást. Reméljük, hogy jövőre újra találkozunk!