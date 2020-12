Kiderült: a ZTE KK tud nyerni a rendes játékidőben is

A férfi kosárlabda élvonal 14. fordulójában, szombaton a Pécsi VSK látogatott Zalaegerszegre. A két csapat az első fordulóban a baranyaiak koronavírus-problémái miatt nem találkozhatott, most viszont senki nem jelentett beteget.

Zalakerámia-ZTE KK – PVSK-Veolia 83-72 (23-16, 15-21, 23-21, 22-14)

Zalakerámia Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Jv.: Frányó, Goda, Győrffy.

ZTE: Duren 13/3, Bonifert 2, Vuko 11, Delas 15/6, Gleen 8. Csere: Szabó 22/12, Simon 6/6, Plézer 3/3, Völgyi, Ahmed 3/3. Megbízott vezetőedző: Heinrich Róbert.

PVSK: Lewis 12/6, Demeter 10/3, Ruják 11/3, Budimir 2, Meleg 6. Csere: Funderburk 17/3, Bíró 2, Brkic 12, Dragasevic. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

A PVSK a szezon során még nem nyert idegenben, Egerszegen pedig mindenki abban bízott, hogy ez ebben a fordulóban sem fog megváltozni. Ettől függetlenül a vendégek kezdtek jobban (2. p.: 0-7), de ennyivel a feldobás után ez a különbség még nem jelent olyan sokat, mint ugyanennyivel a lefújása előtt. A ZTE gyorsan magára talált (5. p.: 12-11, 7. p.: 14-11), köszönhetően Delas két triplájának és Duren teljesítményének is. Az irányító többek közt 4 kiharcolt faulttal is hozzárájult a zalai részsikerhez. A második tíz perc a ZTE számára nem is kezdődhetett volna jobban: Plézer utolsó másodperces hármast dobott, míg a túloldalon sikerült kivédekezni a pécsi támadóidőt (11. p.: 26-16). Pár percig úgy tűnt, a hazaiak kézben tartják a meccset (15. p.: 31-20), de a játékrész második fele hektikus lett: 31-27, 35-27, majd 36-32 következett, sőt, a szünet előtti másodpercekben a játékrészben három triplát szerző vendégek még a vezetést is átvették (36-37). A kék-fehérek azzal nyerték meg a félidőt, hogy Duren az utolsó másodpercben szép duplával zárt egy betörést (38-37).

Fordulás után fej-fej mellett haladt a két csapat (24. p.: 48-48), majd hazai oldalon a támadásban is sokkal aktívabbá váló Vuko mellé Gleen is felzárkózott pontokkal (28. p.: 58-50). A Pécs azonban ekkor sem szakadt le, a záró tíz percre 61-58-as hazai előnnyel álltak fel a felek. Ezt a játékrészt a vendégek egy bennállással, a hazaiak pedig lépéshibával nyitották, de aztán emelkedett a színvonal (33. p.: 66-60). Ez a különbség fennmaradt egy darabig (36.p.: 73-67), miközben a küzdelem mellett nagy volt az izgalom is, hiszen a meccs még nem dőlt el. A vendégektől a vezér Funderburk mellett jól játszott Brkic és Ruják is (8 gólpassz), míg a Zetét a második félidőben 4 triplát szerző Szabó vitte a hátán, aki 9 lepattanójával is alig maradt el Vukótól (10). A játékvezetők a 37. percben hosszú videózás után fújtak sportszerűtlen hibát a hazai kapitány ellen, a PVSK pedig 4 szerzett ponttal használta ki az esélyt (75-71). A túloldalon Simon lépett elő, amikor alapvonali beadobás után fél másodperc maradék támadóidő alatt betalált távolról. A hajrában Dellasnak is voltak még fontos megmozdulásai, a ZTE pedig megérdemelten nyert – két hosszabbításos győzelem után végre a rendes játékidőben is a szezon során.

Heinrich Róbert: „Nagyon örülök, hogy a csapat megmutatta: képes jól is játszani.”

Dragan Alekszics: „Budimir korai kiválásával nehéz helyzetbe kerültünk. Kisebb lett a rotációnk, fáradtak voltunk, amit a ZTE remekül használt ki és megérdemelten győzött.”