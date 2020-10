Kézilabda NB II.: idegenben nyert a Hévíz és szerzett pontot a Tungsram

körkép A kézilabda NB II-ben bravúros idegenbeli sikert aratott a Hévíz női csapata, míg a Tungsram férfiegyüttese vendégként döntetlent játszott a csoport rangadóján.

Délnyugati-csoport, nők:

BVSC-Zugló– Hévíz 29-33 (15-10)

Budapest, Szőnyi út, zárt kapuk mögött. Jv.: Bognár, Tóth.

Hévíz: Bán-Farkas – Novikova, Burghardt V. 8, Holczbauer 8, Penzer 4, Burghardt L. 6, Horváth I. 7. Csere: Molnár (kapus), Balogh B. , Lázár R. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Történelmi mérkőzésre került sor, hiszen a két csapat még sohasem mérkőzött egymással. Sokáig puhatolózó volt a meccs, egymás hibáit keresték a felek. A kezdeti vendégelőny után a 12. perctől a vasutasok vezettek, és volt egy 4-0-s sorozatuk is. A II. félidő elején már 6 gól volt a BVSC előnye , de a Hévíz 4 gólt lőtt zsinórban és felzárkózott. A zalaiak elsősorban gyorsabb támadásaiknak köszönhetően az 51. percben vették át a vezetést (25-26), majd nagy szívvel játszva, szinte csere nélkül fontos győzelmet arattak.

Kissné Gliba Adrien: „A kezdeti bizonytalanságok után jól koncentráltunk. Döntő volt, hogy a szünetben sok mindenen változtattunk, majd 10 gólt lőttünk gyors indításokból. Megérdemeltük a győzelmet, de a vége rendkívül izgalmas és szoros volt.”

Jók: Burghardt V. , Holczbauer.

Veszprém Pannon SE–Egerszegi KK 38-25 (19-11)

Wartha sportcsarnok, Jv: Kovács, Tóth.

EKK: Bödör – Pem 2, Csata 7, Borbély 9, Balogh 2, Jáger, Leszkován. Csere: Becze, Gotthárd 2, Major 1, Marton 2, Góth. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

Az első tíz percben felváltva estek a gólok, jól tartotta magát az egerszegi csapat. Aztán a hazaiak sorozatban öt gólt szerezve elléptek ellenfelüktől, ami döntőnek bizonyult. Szétesett az EKK játéka, ami a félidőre nyolcgólos hátrányt jelentett a vendégeknek. A második játékrészben is a veszprémiek játszottak pontosabban és a játékrész felénél már 15 góllal vezettek. A hajrában összekapta magát az EKK, de a nagyarányú vereséget már nem tudta elkerülni.

Csatáné Balogh Beatrix: „Jól kezdtünk, majd sajnos védekezésben és támadásban is sokat hibáztunk. Nehéz helyzetben vagyunk, mert nem mehetünk be a Kölcsey-gimnáziumba és nem tudunk eleget edzeni. A rendszertelen felkészülés persze a mutatott játékban is meglátszik.”

Tungsram SE–DKKA U22 32-34 (14-14)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Antal, Antalné.

Tungsram: Tóth I. 1 – Szmodics V. 5, Janzsó 3, Zvolenszky 13/6, Csivre V. 4, Raczkó, Szmodics D. 2. Csere: Tóth V. (kapus), Csivre E., Horváth A., Czinderi, Füstös 4, Kovács D. Edző: Baranyai Zsolt.

A csoportban még százszázalékos és persze listavezető dunaújvárosi utánpótlás érkezett vendégségbe a még pont nélkül álló Tungsram SE-hez. Az esélyek tehát egyértelműbben nem is lehettek volna, ám a kanizsai hölgyeknek sikerült meglepniük ellenfelüket és a meccs első felvonását döntetlenre hozták. A második 30 percben is jól tartotta magát a zalai csapat, amelynek színeiben bemutatkozott a Csurgóról érkezett kapus, Tóth Ivett. Az utolsó pillanatig szoros mérkőzés a végén sajnos a vendégek javára dőlt el.

Baranyai Zsolt: „A szezonban eddig ezen a bajnokin játszott a legjobban a csapat. Hiába volt papíron nagy a különbség a két együttes között, a találkozóban benne volt a pontszerzésünk lehetősége is.”

Jók: Zvolenszky, Szmodics V.

Férfiak:

Mecseknádasdi Spartacus–Tungsram SE Nagykanizsa 27-27 (12-16)

Pécsvárad, 80 néző. Jv.: Horváth Z., Simó.

Tungsram: Szabó M. – Baranyai Zs. 2, Péter 8, Kozics, Hári 3, Vadász 1, Kiss L. Csere: Konyicsák (kapus), Kiss G., Kisgéczi 3, Balogh P. 3, Hegedűs, Széles 2, Gazdag 5/4. Edző: Csalló Ádám.

A csoport két százszázalékos együttese változatos mérkőzést vívott egymással. Az első félidő derekán a Tungsram állva hagyta addig jobbára vezető ellenfelét és szép előnnyel térhetett pihenőre. A második 30 perc elején úgy tűnt, a Kanizsától nem lehet elvenni szezonbeli negyedik sikerét, ám 20-24-ről egyenlített a Mecseknádasd (25-25), majd a legvégén még Csalló Ádám gárdájának kellett támadnia az egyenlítésért. Ez összejött a vendégeknek, így mindkét fél egy ponttal gazdagodott a rangadó után.

Jók: Péter, Kisgéczi, Balogh P.