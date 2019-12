Kézilabda NB II: a Tungsram pontmentése

Ugyan megszakadt a Tungsram SE Nagykanizsa győztes sorozata a férfi kézilabda NB II-ben, de bravúrosan egyenlíteni tudott idegenben. Bravúros volt az is, ahogy a nőknél a Hévíz SK idegenben győzött a Balatonboglár otthonában.

NB II nők, Délnyugati-csoport:

Balatonboglár–Hévíz

29-30 (12-14)

Balatonboglár, 100 néző. Jv.: Szöllösi D.. Szöllösi S.

Hévíz: Molnár A. – Buzás 2, Burghardt V. 6, Vágó, Holczbauer 3, Burghardt L. 7, Horváth I. 7. Csere: Bán-Farkas (kapus), Penzer 4, Borsi 1, Cseberkó. Edző: Baranyai Norbert

Remekül kezdett a Hévíz 5-0, majd 11-5 volt az eredmény a javára, a Burghardt testvérek közül Lukrécia régi önmagát idézte, és Horváth Ivett is hibátlanul lőtt, a kapuban pedig Molnár Anna remek teljesítményt nyújtott. Felzárkóztak a bogláriak, majd a 40. percben előbb egyenlített (17-17), majd a vezetést is átvette a házigazda (26-25). Burghardt Viktória a kritikus percekben hátára vette a csapatot, percek alatt fél tucat gólt lőtt, és megérdemelten nyerte a mérkőzést az óriási szívvel játszó hévízi csapat.

Jók: Burghardt V. (a mezőny legjobbja), Molnár, Horváth I., Burghardt L.

Tungsram SE Nagykanizsa – Tam-Bau Tamási KC 17-23 (8-13)

Nagykanizsa, 90 néző. Jv.: Ihász, Papp R.

Tungsram: Tóth V. – Kovács B. 1, Csivre V. 2/1, Zvolenszky 4, Szmodics D. 1, Janzsó 2,, Szmodics V. 4. Csere: Csiszár (kapus), Herman N. 2/1, Csivre E., Raczkó 1, Kovács D., Nyakas, Andor, Szalai J. Edző: Tóth László.

Bár a kanizsaiak szerezték meg a vezetést, de erre a vendégek zsinórban szerzett hat góllal válaszoltak. Ez alapvetően határozta meg az első játékrész további menetét. A második harminc percben igyekezett zárkózni a kanizsai együttes, de a Tamási már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Jók: senki.

NB II nők, Északnyugati-csoport:

SZESE Győr–

Egerszegi KK 35-27 (14-14)

Győr, Jv: Hársfalvi, Mórocz

Egerszegi KK: Tállai – Balogh V., Gotthárd 3, Borbély 4, Csata 7, Szabó 4, Szalai 2. Csere: Becze (kapus), Jáger 1, Major, Hári 3, Pem 3. Edző: Csatáné Balogh Beatrix

Az első félidőben fej fej mellett haladtak a csapatok és nem tudtak elszakadni egymástól. Az egerszegiek irányítottak, vezettek is, de az utolsó percben döntetlenre hozta a félidőt a Győr. A második félidőben sokkal koncentráltabban játszott a házigazda és fokozatosan szakította le a védekezésben és támadásban is visszaeső vendégeket, akik a kialakított helyzeteket is gyengén értékesítették.

NB II férfiak, Délnyugati-csoport:

Holler UFC – Tungsram SE Nagykanizsa

30-30 (12-15)

Simontornya, 100 néző. Jv.:Kovács R., Mándli.

Tungsram: Balogh Á. – Balogh P. 3, Vadász 6, Kovacsics 7/1, Kiss G. 5, Hári 6, Kisgéczi 1. Csere: Csalló 2, Miháldinecz, Virág, Horváth B., Jónás. Játékos-edző: Csalló Ádám.

Kilenc győztes bajnokija után érkezett a Tungsram férfi NB II-es kézilabdacsapata Simontornyára, ahol a hazaiak készültek az igencsak foghíjas kanizsaiak játékából, hiszen a meccs 9. percében 6-3-ra vezettek. Innen a vendégek aztán fordítottak, és sikerült is tartaniuk minimális előnyüket. A 45. percben már 25-20-ra vezettek Vadász Mártonék, de a meccs vége előtt tíz perccel a vendéglátók úgy kezdtek nagy hajrát, hogy a hátralévő időben szinte csak ők szereztek gólt, Vadász azonban az utolsó pillanatokban egyenlíteni tudott.

Jók: Hári, Kiss G., Kovacsics, Vadász.