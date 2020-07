Kezdődik a Móricz Kupa

Az 1974 óta tartó sorozat nem szakad meg, vagyis ezen a nyáron is megrendezik Kiskanizsán az utcák, terek kispályás labdarúgó-bajnokságát, a Móricz Kupát.

A koronavírus-helyzet, illetve az elmúlt évben az érdeklődés megcsappanása miatt talán már azon gondolkodhattak a kupa kedvelői, hogy kétséges a torna megrendezése. Nos, a versenykiírás a napokban napvilágot látott: július 18-án, szombaton és július 19-én, vasárnap megrendezhetik a 47. Móricz Kupa küzdelmeit.

– Akárhogy is alakul, a sorsolást mindig nagy izgalom kíséri, ez aligha lesz ezúttal is másként – fogalmazott a szervezők részéről Dervalics György. – A versenynapokat tekintve, ha minden jól megy, akkor az előttünk álló szombaton 17 órától indul útjára a labda a kiskanizsai műfüvesen, vasárnap pedig reggel kilenckor kezdenénk. Amennyiben úgy hozná a helyzet, akkor még a következő, július 25–26-i hétvégén is rendezhetnénk meccseket.

Egyelőre a legfontosabb: ismét leírhatjuk, ha Kiskanizsa, akkor Móricz Kupa. Immár negyvenhetedszer…