Keyona Hayes remekül mutatkozott be a ZTE NKK-ban

A hétközi, zalaegerszegi találkozó után szombaton Pécsett is megmérkőztek előkészületi jelleggel a PEAC és a ZTE NKK női kosárlabdázói.

PEAC Pécs–ZTE NKK 87-70

(19-18, 30-15, 19-15, 19-22)

Lauber D. Sportcsarnok.

PEAC: Conwright 14, Wentzel 4, Szabó 11/3, Bravard 21/9, Hegedüs 13. Csere: Sánta, Horobets 9/6, Gémes-Sarok 8/3, Ruják 4, Voinovic, Kaposi 3. Vezetőedző: Meszlényi Róbert.

ZTE: Nagy 17/3, Kovács 3/3, Burkholder 15/9, Ndiba 3, Horti 4. Csere: Delic 2, Hayes 26, Kuttor, Preisinger. Vezetőedző: Molnár József.

Mindkét oldalon feltűntek új légiósok a szerdai találkozóhoz képest: a PEAC kezdőjében kapott helyet Maegan Conwright és Cierra Bravard, míg a zalai kispadon Keyona Hayes várt harcra készen.

Koncentráltan és határozottan kezdett a ZTE (7-11), de feljavult a házigazda. A második negyedben védekezésben és támadásban is a PEAC akarata érvényesült, és a baranyaiak a fordulás után sem engedték közelebb magukhoz ellenfelüket. A záró játékrészben ismét harcos oldalát mutatta a ZTE, melynek ezt a tíz percet sikerült is megnyernie. Hayes remekül mutatkozott be: 28 perc alatt pontjai mellett 7 lepattanót is gyűjtött.

Molnár József: „Sokkal harcosabban játszottunk, mint az előző mérkőzésen. A taktikai elemeket nagy részben jól megoldották a lányok, de még sokat kell gyakorolnunk, hogy teljesen rögzüljenek. Támadásoknál is láttam pozitívumot, de sokat dédelgetjük még a labdát és nehezen találjuk meg az üres embereket egyes szituációkban. Még alakulóban van, hogy a rotációban kinek hol lesz a helye.”