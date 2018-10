Kevés gól mellett hazai vereség

Szezonbeli első bajnokiját vívhatta hazai környezetben a Tungsram SE NB I B-s férfi kézilabda legénysége, a kanizsaiak nagy csatában kaptak ki a győri együttestől.

Tungsram SE Nagykanizsa–Agrofeed ETO-SZESE 16-18 (8-11)

Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Csányi, Drinóczi.

Tungsram: Balogh Á. – Bándi 2, Gyimesi 3, Tóth K. 3, Hári, Nagy A. 4/1, Kovacsics 3. Csere: Miklós G. (kapus), Balogh P. 1, Kiss G., Jónás, Bécsi, Csalló. Edző: Madarász Péter.

Az 1998/1999-es idény tavaszi szezonja után ismét férfi kézilabda NB I B-s mérkőzést rendeztek Nagykanizsán, melynek keretében a Tungsram az élbolyhoz tartozó győrieket fogadta. A vendégek keretében ott találhattuk a korábbi 117-szeres válogatott Iváncsik Tamást is, míg a hazaiak szezonbeli első bajnokijuk során tapasztalhatták a hazai környezetüket, a Zsigmondy-csarnokot – öt idegenbeli találkozójuk után.

Ennek megfelelően a nézőszám is három számjegyű volt és a vendéglátók nem is kezdtek megilletődötten, de 2-2 után aztán elléptek a vendégek 5-2-re. A nagykanizsai együttes egy időkérés után visszajött 5-5-re, viszont az eredmény alakulása továbbra is hullámzott. A győriek újra elléptek három góllal, sőt, már 10-5-re is mentek, amikor Madarász Péter tanítványai innen jöttek vissza három találatra az első félidő végéig.

Szünet után igazából szinte felváltva estek a gólok, bár inkább a csata volt nagy, semmint, hogy túl gyakran megzördültek volna a hálók. A nagy küzdelemben végül a kisalföldi legénység – mely fellépett a tabella második helyére – vitte el a győztesnek járó két pontot, míg a Tungsram jelenleg a tizedik.

Jók: Nagy A., Kovacsics.

Madarász Péter: „Egy gólszegény meccsen az egyik bajnokesélyes együttes ellen volt sanszunk a kedvezőbb eredmény elérésére is. Sajnos, időnként technikai hibák csúsztak játékunkba, ziccereket hibáztunk. A fejlődés látható a produkciónkon, megyünk tovább a megkezdett úton.”