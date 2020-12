Kettős felajánlás: Vigh László is csatlakozott a ZTE FC által hirdetett jótékonysági akcióhoz

Vigh László országgyűlési képviselő is csatlakozott a ZTE FC által meghirdetett jótékonysági akcióhoz, melynek bevételét a Zala Megyei Szent Rafael Kórház számára ajánlják fel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A ZTE Shopban tartott sajtótájékoztatót Vigh László, aki ismertette az akció lényegét. Miszerint a ZTE együttesének tagjai által a Mezőkövesd és a hét végi FTC elleni találkozókon viselt egyedi kivitelezésű mezeket bárki megvásárolhatja, és az értékesítésből befolyt összeget a klub teljes mértékben a kórháznak juttatja el. „Köszönet a hősöknek!” olvasható a mezeken, amivel a koronavírus elleni védekezésen és a betegek ápolásán fáradozó egészségügyi dolgozók előtt tiszteleg a klub is.

Vigh László elmondta, maga is vásárolt egy felsőt 100 ezer forintért, ezzel hozzájárult a klub akciójához. Ugyanakkor – Könyves Norbert, a ZTE FC válogatott játékosa jelenlétében, aki dedikálta is a mezt – bejelentette: további értékesítésre ajánlotta fel, méghozzá a Zalaegerszegi Szívcentrum javára. Ahogy fogalmazott, a centrum vezetője, dr. Rashed Aref egy 35 millió forint értékű műszer beszerzésén fáradozik. Az országgyűlési képviselő most saját Facebook-oldalán teszi fel hétfőig licitálásra a megvásárolt ZTE-mezt, s aki a legtöbbet ajánlja érte, maga is hozzájárul a fontos műszer beszerzéséhez.