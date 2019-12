Kétgólos siker Szarvason, a legjobb 16 között a ZTE FC

A labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 csapata között rendezték meg szerdán a Szarvasi FC-ZTE FC találkozót. A mérkőzésen nem született meglepetés, az élvonalbeli ZTE FC az első félidőben lőtt góljaival a mérkőzést is megnyerte és a legjobb 16 közé került.

Szarvasi FC 1905 – ZTE FC 0-2 (0-2)

Szarvas, 1000 néző. Jv.: Nazsa (Bornemissza, Garai).

Szarvasi FC: Krnács – Vozár, Szikora, Bakró, – Medvegy, Szikora – Bozsó, Styecz, Kriska – Farkas J. Vezetőedző: ifj. Somogyi János.

ZTE FC: Szemerédi – Sebestyén, Devecseri, Szépe, Gergényi – Kiss M., Golodiuk – Barczi (Babati, 46.), Grumic (Hegedüs O., 83.), Hudák – Ikoba. Vezetőedző: Dr. Dobos Barna.

Gólszerzők: Szépe (15.), Ikoba (42.).

Futballünnepre készültek a szarvasiak, méghozzá joggal, hiszen egyetlen megyei osztályú csapatként kerültek be a Magyar Kupa legjobb 32 együttese közé. Ezzel, a májusi Amatőr Kupa fináléja is biztosított volt számukra, amiben idén is szerepeltek, ám győzni nem sikerült nekik, hiszen a Lipót nyert. Mindenesetre a szarvasiak újra megpróbálhatják…

A szerdai találkozóra nem véletlenül látogatott ki nagyon sok néző, láthatóan az iskolásokat is kivitték tanáraik az NB I-es ZTE FC elleni mérkőzésre. A déli kezdésre a fagyott talaj már engedett annyit, hogy csúszós legyen a játéktér, a ZTE FC pedig gyorsan igyekezett alkalmazkodni ehhez is,. A Szarvas nem támadott ki, behúzódott, de a 15. percben Kiss Máté szöglete után szépe János szerzett előnyt, 0-1. Kissé bátrabb lett a házigazda is, egy alkalommal majdnem sikerült is neki az egyenlítés, mígnem a szünet előtt Ikoba kapott labdát és egy esernyőcsel után lőtt a kapuba, 0-2.

A második félidőre beállt Babati Benjamin, aki azt a Barczi Dávidot váltotta, aki hetek óta sérüléssel küzdött, de most már kaphatott egy félidei lehetőséget. A ZTE FC fölényben játszott, de elmaradtak az újabb gólok. A Szarvas lelkesen futballozott, semmit sem adott fel, közönsége pedig valóban példaértékűen támogatta. A hajrá kezdetén előbb Babati lőtt kapufát, majd Ikoba, Grumic és ismét Ikoba hagyott ki nagy helyzetet.

Több gól nem esett, a ZTE FC győzött és bejutott a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé.