Két zalai testépítő hölgy is sikerrel állt színpadra az év első versenyén

Zalai test­építők sikereiről kaptunk hírt, ami azt is jelenti, hogy újra versenyt rendeztek. Tatabányán nemzetközi viadalon az egerszegi Liszli Erika és a keszthelyi Kovács Andrea Tímea lett díjazott, azaz győztes, hiszen mindkettőjük nyakába arany­érem került. És az évnek még nincs vége…

A járványhelyzet a testépítők, így a nemzetközi naturál testépítő szövetség (INBA) magyarországi szervezetének idei versenyprogramját is gyökerestül átírta. Az enyhítések után viszont máris egy versenyt szervezett az INBA Hungary, amely abból a szempontból volt különleges, hogy egész Európában ez volt az idei első testépítő-viadal.

A zalaegerszegi Liszli Erika rutinos, tapasztalt versenyző már, aki versenybíróként is közreműködik, de ezúttal ő is színpadra állt. Ahogy társai, úgy már ő is ki volt éhezve a versenyzésre…

– Ez egy nagyon érdekes verseny volt, ugyanis a tervezett program felborult a koronavírus-járvány miatt – számolt be a részletekről Liszli Erika. – Az INBA magyar szervezete vállalta, hogy megszervezi a nemzetközi magyar bajnokságot, ami az első volt Európában, de talán a világon is a vírus kitörése óta. Azt el kell mondani, hogy a létszám érthetően kisebb volt a korábban megszokottnál, viszont a színvonal kifejezetten magas lett! Tényleg azok indultak, akik a legkitartóbbak, és akik a karantén alatt is keményen tudtak edzeni és készülni a folytatásra.

Ahogy megtudtuk, szlovák, osztrák, holland és román testépítők vettek részt a magyarok mellett a tatabányai versenyen, egy valaki viszont hiányzott… Az INBA hazai viadalainak megszokott műsorvezetője éveken át a youtuber és az egyik népszerű hazai sorozat korábbi szereplője, Czibók László volt, aki viszont májusban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tatabányán az egerszegi rádiós, Gáspár Zsolt vezette le a műsort, így ő hirdethette ki, hogy Liszli Erika a miss physique kategóriában az első helyen végzett, a fitness figure-­ban (abszolút) pedig másodikként zárt. Volt még egy zalai résztvevő, méghozzá a keszthelyi Kovács Andrea Tímea, aki első testépítő-viadalán indult, de nem kezdőként, hiszen évtizedes sportmúlt áll mögötte. Ő a sportmodell 35 év feletti kategóriában győzött, s a fitt anyuka (40+) versengésben szintén az élen végzett.

– Ez a verseny a büszkeségre ment, hiszen mindenki meg akarta mutatni, hogy ez a sport akkor is űzhető, amikor nehézségekkel állunk szemben, az INBA Hungary elnöke, Estók Endre pedig nagyon komolyan vette a szervezést, hogy Magyarországon legyen az első ilyen viadal a járványhelyzet után – mesélte még el Liszli Erika. – Eredetileg zárt kapuk mellett zajlott volna, de miután enyhítettek a sportrendezvények látogatásán, nézők is érkezhettek. Most szünet jön, az ősszel viszont újabb viadalok. Miskolcon egy Elite Tour verseny következik, amin jómagam zsűrizek, de Kovács Andrea Tímea már jelezte, hogy ott is színpadra áll. Azt követően viszont Firenzében lesz az INBA Európa-bajnokság, amin már indulni szeretnék, és az erre való felkészülésre koncentrálok én is.