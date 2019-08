Két versengésnek is megfeleltek, az FC Nagykanizsa magabiztos volt

A megyei labdarúgó U14-es bajnokság Nagykanizsai csoportjában az FC Nagykanizsa fiataljai szerezték meg a bajnoki címet, a negyven lejátszott meccsükből harmincnégyet nyertek meg, hatszor pedig döntetlent játszottak.

Ahogy azt megtudtuk a klubnál, a fiatalokkal vagy a regionális másodosztályban szereplő U14-esek edzője, Cs. Horváth Gábor, vagy pedig az U13-asoknál tréner Szabó Benjámin meccselt.

– Sokat számított szerintem, hogy ezen korosztály tagjainak több edzése, akár heti négy is van a kanizsai klubnál, szemben más egyesületekkel, ahol ennél kevesebb ez a szám – mondta Szabó Benjámin.

– Ráadásul a létszám is optimális volt Cs. Horváth Gábornál és a hozzám tartozó focipalántáknál is. Szabó Benjámin a maga 26 évével is azok közé tartozik (mondjuk ebben a nála valamivel idősebb Cs. Horváth Gáborral hasonló cipőben jár…), akik még a megyei labdarúgó- bajnokságban is futballoznak. Konkrétan a Szepetnek SE színeiben, így ismeri a dél-zalai vidék labdarúgását, mélységében is.

– A szereplésünkhöz mindenképpen hozzátartozik, hogy miként nálunk, úgy a környékbeli kisebb települések csapataiban is sok ügyes srác focizik. A bajnoki rendszerben egy-egy ilyen egyletnek sok korosztályt kell kiállítania. Ráadásul egymáshoz viszonyítva – Kiskanizsa, Nagykanizsa, Semjénháza, Szepetnek – gyakorlatilag húsz kilométeren belüli körben találhatóak, így időnként a létszám produkálása sokkal nagyobb szerepet kaphat, nehezebb is kiállítani megfelelő létszámot, mint például minőséget létrehozni. Úgy érzem, mi Nagykanizsán ebben a versengésben is mindkettőnek maximálisan megfeleltünk. Hoztuk a bajnoki címet, amelyben azoknak a gyermekeknek is nagyobb szerep juthatott, akik a regionális második vonalban kevesebb lehetőséget kaptak. A bajnokság gólkirályi címét a nagykanizsai csapatból Horváth Áron szerezte meg 24 találattal, másodikként – tizennyolcat szerezve – Sámi Bálint Ádám zárt, míg harmadik a Kiskanizsából Dara Marcell lett tizenhét góllal