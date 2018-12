Két tornán szerepeltek az egerszegi vegyes röplabdások

A megyeszékhelyi vegyes röplabdacsapatok két tornával fejezték be a szezont: előbb a németországi, hagyományos NordOst tornán vettek részt, majd idehaza következett egy hazai rendezésű versenyük.

A NordOst vegyes tornán immár 24. alkalommal, egyedüli külföldi csapatként vettek részt az egerszegiek, s így már régi ismerősként köszöntötték őket a házigazdák. A sportbarátság elmélyítésére is jutott idő az egerszegi küldöttségnek (tagjai voltak: Dabrónaki-Fölnagy Eszter, Kovács Tímea, Molnárné Czigány Judit, Gerencsér Péter, Mihálka István, Mihálka Sándor, Pais László, Tóth Attila), akik a pályán is kitettek magukért, noha most nem tértek haza kupákkal.

Ezt követően a megyeszékhelyi Ostoros-csarnokban a Zalaegerszeg együttesein kívül érkeztek még Keszthelyről és Kaposvárról is vegyes csapatok. Győzött a kaposvári Krumplik fantázianévre keresztelt csapat (Andris Krisztina, Molnár Dóra, Molnár Martina, Papp Zsófia, Bruder Balázs, Dombói János, Farkas Ádám, Hartinger Zoltán, Klucsik János), másodikként végzett az egerszegi Szedett-Vedett, harmadikként pedig a szintén megyeszékhelyi Retro együttese zárt.

Ezzel a tornával el is köszöntek a vegyes röpisek az idei esztendőtől, a pályán legközelebb már csak a 2019-ben fognak találkozni.

