Két torna egy helyszínen

Szombaton és vasárnap ismét megrendezik Keszthelyen a Z+D Kupa Teremlabdarúgó-tornát, mely ezúttal „befogadta” a Füttyösök Tornáját is, vagyis a megyében közreműködő játékvezetők hagyományos viadalát.

A hagyományos decemberi Z+D Kupa továbbra is kedvelt viadal. Fóth Gyula főszervező elmondta: idén is érkeznek csapatok a Dunántúl több pontjáról. Természetesen a zalai csapatok sem maradnak távol, bár úgy tapasztalják, kissé „bezavartak” a nagypályás bajnokságok előrehozott tavaszi fordulói.

– A nagypályás NB II-es pontvadászat is zajlik még a hétvégén, és több csapat nem indul a kupánkon, melyben a másodosztályban szereplő futballisták vannak – mondta Fóth Gyula. – Ám így is jó torna elé nézünk. A játékvezetők nemzetközi tornájával pedig színesedik is a program, az időrendet pedig igyekeztünk úgy összeállítani, hogy két torna jól megférjen egymással.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Füttyösök Tornáját három év után élesztik újra, hogy a megye labdarúgó-játékvezetői év végén teremlabdarúgó-torna keretében is találkozzanak. A sípot ezúttal mások fújják, a játékvezetők pedig a futballtudásukat bizonyíthatják. A keszthelyi, a zalaegerszegi, a nagykanizsai, és a lenti csoport játékvezetői feszülnek egymásnak, és Balázsi Mihály, a megyei játékvezető bizottság elnöke elmondta: Erdélyből, Marosvásárhelyről, illetve a szlovéniai Lendváról is érkeznek kollégák. Közel száz játékvezető mutathatja meg, hogy a labdával is jó barátságban van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS