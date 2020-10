Két saját nevelésű játékos is bemutatkozhatott a Nagykanizsa FC-ben

zalaiak sikerének értékét az is növeli, hogy két saját nevelésű játékosuk is bemutatkozhatott a felnőtt együttesben.

PEAC–Nagykanizsai Futsal Club 5-7 (2-2)

Pécs, 100 néző. Jv.: Kakuk.

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Horváth E., Bogyó, Fujsz R., Szakmeiszter J. Csere: Joó B., Pataky, Csavari, Horváth M., Németh M., Szőke Á. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Spannenberger (3.), Vénosz (18.), Kungl (27.), Kőnig (39.), Sónyák (40.), illetve Fujsz R. (13.), Horváth M. (18., 34.), Szőke Á. (23.), Bogyó (26., 37.), Csavari (32.)

A negyedik fordulót rendezték meg az NB II-es futsal bajnokságban, de a kanizsai együttes a hétfő estivel együtt eddig csak két mérkőzésen lépett pályára. Azaz a második bajnokijára utazhatott ebben az idényben a Nagykanizsa FC futsalcsapata és az első nyertes meccse után – amit idehaza, az UTE együttese ellen könyvelhetett el – nem ígérkezett könnyű erőpróbának a pécsi. A dél-zalaiak soraiban két debütálót is köszönthettek, hiszen a kapus Joó Botond, valamint mezőnyben Németh Marcell is első felnőtt bajnoki találkozóján léphetett pályára. Előbbi 17, utóbbi 16 esztendős, saját nevelésű futsalos. Rajtuk kívül pedig akadt egy rutinos, nagy visszatérőjük is, hiszen Szőke Ádám újra az NFC színeiben játszhatott, mi több, a 23. percben góllal tette le – ismét – a névjegyét. Az a találat ráadásul 3-2-nél jelentette az újbóli kanizsai vezetést a fél­idei 2-2 után. Onnan nem volt megállás 7-3-as dél-zalai vezetésig, s ugyan a baranyaiak még szépíteni tudtak, de Bagó Gábor csapata értékes három pontot könyvelhetett el.

Bagó Gábor: „Egy nagyon agresszív és erős csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul idegenbeli találkozón. Jól jöttünk ki a mérkőzés forduló­pontjaiból és elég jó százalékban használtuk ki a lehetőségeinket. Külön öröm, hogy újabb két utánpótláskorú játékosunk is be tudott mutatkozni felnőtt bajnoki mérkőzésen, illetve Szőke Ádám is góllal tért vissza hozzánk, mindezekhez gratulálok nekik.”