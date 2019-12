Két ötödik hely az ökölvívó ob-n

Az elmúlt hétvégén rendezték meg az ökölvívók felnőtt országos bajnokságát Budapesten, és a seregszemlén természetesen a Kanizsa Box Klub is képviseltette magát.

Soraikban pedig akadt egy nagy visszatérő is, hiszen ismét a kötelek közé lépett az a Benkő László, aki öt éve éppen a dél-zalai klubnak hozott felnőtt országos bajnoki címet. A roppant tehetséggel megáldott sportoló hol feltűnik, hol elveszik a sportág horizontján, most ismét elhatározta: nem hagyja annyiban, amit már elkezdett, lévén van még benne bőségesen lehetőség.

– Végül két ötödik helyezést könyvelhettünk el a felnőtt országoson – összegzett a KBK vezetőedzője, Tóth László. – Az ob első napján Benkő Lacika például a 75 kg tavalyi bronzérmesén, a Madárfészek öklözőjén, Árpád Viktoron száguldott át, mint egy gyorsvonat. A másik sarokban már az első menetben feladták a mérkőzést. A második versenynapon lépett szorítóba a szintén 75 kg-os Nyári Patrik, aki a negyeddöntőben pontozással kapott ki a többszörös olimpikontól, Harcsa Zoltántól. Sajnos, Benkő Laci sem járt sokkal jobban a folytatásban, megosztott pontozással szenvedett vereséget a későbbi ezüstérmestől, Oroyovwe Isaactól. Azért is sajnáljuk ezt különösen, mert mi nem így láttuk a mérkőzést, de ezzel érem nem jutott nekünk, be kellett érnünk az említett két ötödik hellyel. Az országos bajnokság azt viszont tökéletesen megmutatta, hogy Benkőnek egy hónapos felkészüléssel a háta mögött is van keresnivalója az élmezőnyben.

Amint megtudtuk, a KBK-nál nincs is megállás, Benkő László máris gőzerővel készül a jövő februári, debreceni nemzetközi Bocskai Emlékversenyre.