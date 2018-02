Két óra a kanizsai futballról: Az UFC szurkolói ankétjáról

Szurkolói ankétot szervezett az UFC Nagykanizsa. A futballklub vezetése, a szakmai stáb és a játékosok állták a drukkerek kérdéseit. Utóbbiak ugyan nem voltak sokan, de a majd’ két óra alatt alaposan kifaggatták az egyesület képviselőit.

Kovács Tamás, az UFC elnöke a rendezvény kezdetén elmondta: a megyei listavezető kerete kialakult. Kovács György (Csács-NSE) és Horváth Patrik (FC Ajka) érkezett, Horváth Márkot és Takács Dávidot végleg felvitték az első csapathoz, míg a távozók listáját Nagy Gergő (USV Eggelsberg, Ausztria) és Szabó Ábel (Semjénháza SE) alkotja.

Az összejövetelen is kiderült: Nagy Gergő távozása még mindig élénken foglalkoztatja a szurkolókat, hiszen – ahogy kalkulálnak – vele gyakorlatilag 20 gól távozott a gárdától. Emellett mindenkit leginkább a reménybeli NB III-as szereplés érdekelt, melyre az egyesület első embere úgy reagált: a magasabb osztályra a mostaninál is nagyobb költségvetést szükséges előirányozni.

Tavasszal a megyei küzdelmekre készülnek a klubnál, és meghallgatták a drukkerek javaslatait a meccsek esetleges nagyobb látogatottsága érdekében. Próbálnak a jövőben a találkozók hírverésére is nagyobb hangsúlyt fektetni – például meccsre invitáló plakátokkal. Szó esett természetesen a sporttelep csinosításáról is, melynek keretében az állóhelyi lelátórész egy része időközben már tetőt is kapott, idővel pedig várható a sorok „leszékezése” is.

Felmerült persze az egyik örökzöld téma, az UFC Nagykanizsa játékosállományának „kanizsai kötődése” is, amire Gombos Zsolt szakmai vezető, vezetőedző a következőképpen reflektált:

– Azt hiszem, velem az élen mindannyiunk örömére az szolgálna leginkább, ha a kanizsai futballban dolgozóként nagykanizsai játékosokat tudnánk mind nagyobb számban szerepeltetni. Rögtön leszögezném: folyamatos kapcsolatban vagyunk olyan itteni származású labdarúgókkal, akik jelenleg NB-s osztályokban szerepelnek. Mindehhez azonban tegyük hozzá: ők, akik még igazán versenyképes életkorban vannak, ráadásul a futballal komoly céljaik is vannak, csak akkor jönnének szívesen hozzánk, ha a nagykanizsai labdarúgás ismét NB-s szintre kerülne.

Akkor tudna tehát a helyi futballélet alternatívát kínálni ezen focistáknak (akik az évek során az itteni utánpótlás-nevelésből kikerülve jutottak el jelenlegi klubjaikhoz), ha feljebb lépne. Az érintettek szerint egyébként az UFC-nél jelenleg dolgozó játékosállomány alkalmas lehet arra, hogy a későbbiekre kivívja ezt a bizonyos NB-s tárgyalási alapot.

Harcz Lajos pályaedző egy másik dologra is felhívta a figyelmet:

– Úgy gondolom, senki nem vonhatja kétségbe, hogy amilyen munka most folyik az együttesnél, az már nem megyei szintű. Aki jelenleg nálunk játszik, annak ezt bírnia kell, és ahogy látjuk, a követelményeket a srácok teljesíteni is tudják.

És hogy a csapat előtt álló mérkőzésekről is essék szó: nagyon úgy tűnik, hogy a február 13-ai (jövő kedd), 17 órás Zalaegerszegi TE FC- UFC Nagykanizsa előkészületi mérkőzés érdeklődésre tarthat számot a dél-zalai városból is, ezért az egerszegi klubvezetés úgy határozott, hogy – ha az időjárási feltételek engedik – a stadionban rendezi meg az összecsapást. Ebben az esetben a vendégszektort is kinyitnák és ingyenes belépést biztosítanának a nagykanizsai szurkolóknak.

Február 20-án, 14 órakor viszont már tétmérkőzés vár az UFC-re is, hiszen a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén az NB II harmadik helyén álló Békéscsabát fogadja a gárda. A helyi drukkerek az ankéton megtudhatták, hogy a kanizsai stadion területére a szurkolói kártyás beléptetés az MK ezen fázisában sem vonatkozik, mint ahogy a békéscsabai visszavágón sem kell ilyennel számolniuk. Az UFC klubvezetése úgy gondolkodik, hogy a belépés a kupameccsükre ingyenes lesz, ha csak addig valamilyen jótékonysági cél nem merül fel. Bár a nagykanizsai találkozó kezdési időpontja hétköznap 14 óra, a házigazdák joggal bízhatnak abban, hogy a Makó elleni osztályozó, vagy az Érddel szembeni kupamérkőzés után ismét bőven négyszámjegyű lesz a kilátogató szurkolósereg létszáma.