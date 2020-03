Két negyed bemelegítés után jött a zalai henger

Hazai pályán folytatta imponáló sorozatát a vízilabda férfi OB I B alapszakaszában a Kanizsa Vízilabda együttese.

Kanizsa Vízilabda–ASI DSE 20-2 (3-1, 4-1, 5-0, 8-0)

Nagykanizsa, 40 néző. Jv.: Baracskai, Kevi.

Kanizsa: Leposa – Major, Salamon 3, Szilvasán P. 3, Dobay G., Mocsári 1, Hőna 3. Csere: Vadovics 1, Rábavölgyi 3, Dobay P. 2, Balli, Simon A. 3, Kaszper G. 1. Edző: Ludányi Kadosa.

Hogy a vendég angyalföldiek milyen fogadtatásról álmodtak, azt nem tudhatjuk, de az, hogy a dél-zalai klub játékosai a harmadik és negyedik játékrészben gólt sem engedélyeztek ellenlábasuknak, mindent elárul a találkozóról. Pedig kezdetben még volt 1-1 is, majd a 3-2 sem utalt arra, hogy a továbbiakban mi következhet. Nos, az egygólos Kanizsa-vezetés után már nem volt megállás, a vendéglátók a meccs 10. percétől az utolsóig már nem kaptak gólt és arattak biztos győzelmet az alapszakasz vége előtt két körrel. A kanizsai meccsen Hőna Dávid, Rábavölgyi Zsombor, Salamon Attila, Simon Adrián, valamint Szilvasán Patrik egyaránt 3-3 gólig jutott, a Kanizsa Vízilabda pedig a soron következő, ceglédi bajnokiján alighanem be is biztosíthatja alapszakaszbeli elsőségét.

Ludányi Kadosa: „Az első két negyedben, úgy érzem, a srácok melegítettek a továbbiakra, hogy aztán a harmadikban és a negyedikben mindent lerendezzenek.”

Jók: Hőna, Rábavölgyi, Salamon, Simon A., Szilvasán P.