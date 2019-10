Két hiányzó itt, extra dobóforma ott – ez lett a zalai kosarasok veszte

Nem volt ünnepi a hangulat szombat este az egerszegi kosárlabdacsapatoknál, pedig lehetett volna. A Zalakerámia-ZTE KK és a ZTE NKK is kikapott idehaza, de mindezért csak magukat okolhatják. Bár a két ellenfél, az Oroszlány és az NKE-Csata megérdemelten győzött, mert jobb volt.

Zárhattak volna akár tökéletes estét az NB I A csoportos egerszegi együttesek, hiszen a papírforma szerint a ZTE KK és a ZTE NKK is esélyesebbnek tűnt. De egy dolog az esélyesség, hiszen időnként a pályán egész más történik.

A Zalakerámia-ZTE KK az OSE-Lionst fogadta, amely közel 30 év után jutott vissza az élvonalba. Az oroszlányiak évek óta készültek a visszatérésre, de mindig akadt valaki, aki a kapu torkában megállította őket. A legutóbbi szezonra viszont már NB I-es játékosokat is szerződtettek, így azt a dr. Mohácsi Mátét is, aki Egerszegről igazolt a bányászvárosba. A bajnokságot megnyerve pedig úgymond készen állt a csapat gerince az NB I-re, majd érkeztek az „elmaradhatatlan” légiósok (Abell már tavaly is ott játszott) és szombaton, két vereség után, eljött a pillanat, hogy az Oroszlány újra győzelmet ünnepeljen az élvonalban.

A találkozó után Mohácsi Mátét magához hívta a ZTE tábora is, s noha itt-tartózkodása utolsó évében kapott kritikát (jogtalant is…), de az egerszegi drukkerek elismerték, hogy Mohácsi tényleg vezéregyéniség tud lenni. A jelenet szép volt.

– Megköszönöm mindkét tábornak a biztatását, a ZTE drukkereinek pedig ezt a szívélyes fogadtatást is – mondta a találkozó után dr. Mohácsi Máté. – Végre hittünk abban, hogy nyerhetünk, akár idegenben is. Edzőnk ma este sokat rotált, hogy mindenki friss maradjon a pályán és mindenki tett hozzá a sikerhez. Megmutattuk az igazi énünket, örülök ennek.

A ZTE KK-nál persze nem volt ennyire örömteli a hangulat. A sérülés miatt hiányzó Emmanuel Ubillát és Zarko Djuricot nem sikerült pótolni, ami a jövőre nézve kissé elgondolkodtató. Bencze Tamás vezetőedző megvédte játékosait (mindenki teljes erővel akart, de nem jött össze a játék, és az ellenfél ezen a napon jól játszott), de annyi meglátásunk mégis lenne: éppen a hiányzók miatt, még nagyobb elszántságot vihetett volna mindenki a játékba. A másik: szimpatikus ellenfél az OSE, de nem fog sok helyen nyerni idegenben, így ez a győzelem hiányozni fog. Zalai részről most a legfontosabb, hogy a sérültek felépüljenek és rendezzék a sorokat.

A ZTE NKK női együttese az NKE-Csatát fogadta, mely már kellő élvonalbeli rutinnal rendelkezik és tavaly is megmutatta, hogy kiváló műhely. Kiegészülve légiósokkal a Csata még erősebb lett, és meglepte az egerszegieket. Győzelme (89-73) megérdemelt volt, kiváló dobóformával. A ZTE NKK két győzelemmel várhatta ezt az összecsapást, de fáradtabban is, hiszen Molnár József együttese egy hét alatt három mérkőzést játszott le, míg a Csata az elmúlt két hétben nem lépett pályára. A frissesség döntő lehetett, a meccs egyik legjobbja, a fővárosi Lelik Réka (22/12) is ezt emelte ki.

– Nagyon jól ment a dobás, nem érződött, hogy három órát utaztunk a meccsre. Jól kezdtünk és a második félidőben is tudtunk olyan játékot mutatni, amit eddig nem sikerült. A szokásos, harmadik negyedbeli hullámvölgy most is eljött, de szerencsére sikerült akkora előnyt szereznünk, amit a hazaiak már nem tudtak lefaragni – nyilatkozta Lelik Réka.

A másik oldalon Nagy Dóra a fáradtságot említette:

– Ellenfelünk ma extra dobóformát mutatott. Nem sikerült túltennünk magunkat a fáradtságon, ami a koncentrációnkban is megmutatkozott. Fontos mérkőzést vesztettünk, de nem szabad csüggednünk, hiszen újabb rangadó vár ránk, amit szeretnénk megnyerni.

S hogy mire gondolt a zalai irányító? Szombaton a Diósgyőr érkezik Egerszegre. És ha már a folytatás szóba került: a ZTE KK férfi csapata ugyancsak szombaton a Sopron vendége lesz.