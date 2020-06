Két fiatal kosarast szerződtetett a ZTE KK

Két fiatal magyar játékos, Antóni Csanád és Bonifert Bendegúz is a Zalakerámia-ZTE KK-ban folytatja pályafutását.

A férfi kosárlabda-élvonalban szereplő klub közleményben jelentette be: leigazolta a 24 éves, 193 centiméter magas Antóni Csanádot, aki már több szezont lehúzott az NB I.-ben, miután 16 évesen bemutatkozott ott a Paks színei­ben. Három év után a PVSK következett, ahol a 2017/18-as szezon sikerült neki a legjobban: 30 mérkőzésen lépett pályára és 23,2 percet játszva 8,7 pontot átlagolt. Távolról szinte az összes felnőttszezonjában 35 százalék feletti hatékonysággal dobott. A ZTE KK 1+1 éves szerződést kötött vele.

– Csanád kiváló dobó, erős, harcias játékos – fogalmazott Ante Nazor, a ZTE KK vezetőedzője. – Olyan csapatba érkezik, ahol minden adott számára a további fejlődéshez.

A másik friss igazolás Bonifert Bendegúz, aki egy év amerikai kitérő után tér haza. A 21 éves fiatal Szegeden nevelkedett és 18 évesen, a 2016/17-es szezonban mutatkozott be az élvonalban, ahol a következő bajnokságtól vált a rotáció aktív részesévé.

Tehetségére a 2018/19-es szezon végén több amerikai egyetemnél is felfigyeltek, és végül a Colorado State University Pueblót választotta, ahol tanult, illetve a második divízióban játszott. A múlt heti egerszegi próbajátékon meg­győzte teljesítményével Ante Nazort. Bonifert Bendegúzra – aki ugyancsak 1+1 éves szerződést írhatott alá a ZTE KK-hoz – az U23-as szabály miatt is fontos szerep hárul a következő szezonban.