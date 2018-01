Két felnőtt és több ifjú zalai lövész a győri Eb-n

Mint tegnap már jeleztük: kihirdették a februári, győri légfegyveres Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott névsorát, s ebben zalaiak is szerepelnek. Köztük két felnőtt csapattag (Somogyi Péter, Major Veronika), akik mától Münchenben állnak lőállásba.

A ZTE Sportlövész Klubból Somogyi Péter nemcsak a légpuskás csapat tagjaként, hanem edzőként is érdekelt lesz az Eb-n, hiszen tanítványa, Kurucz Péter is lehetőséget kapott indulni az ifjúságiaknál.

A korábban már csapatban Eb-bronzot szerzett Somogyi is elutazott kedden Münchenbe, ahol világbajnoki mezőnyt felvonultató nemzetközi viadalt rendeznek, melyen szinte a teljes magyar válogatott részt vesz.

– Az utolsó válogatóm nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, hiszen vírusos betegséggel küzdöttem – tudtuk meg Somogyi Pétertől, aki negyedik lett az említett viadalon, de így is biztosan tagja a háromfős Eb-csapatnak – Betegen is elmentem lőni, tudva, hogy nem leszek a legjobb formában. És ott volt Kurucz Máté tanítványom is, aki bekerült az ifjúságiaknál az öt magyar induló közé. Ugyan nem lesz csapattag, de a kvalifikációban lőhet s neki ez lesz az első komolyabb nemzetközi versenye. Azért is nagy szó, hogy lőhet az Eb-n, mert a válogatókon olyanokat előzött meg, akik nála nagyobb tapasztalattal bírnak.

A ZTE SK csapatából a Budapest-bajnokságon a legifjabbak is lőállásba álltak és nagyon szép eredményeket értek el. Árvai Luca egyéni csúccsal, 373 körös eredménnyel a harmadik helyet szerezte meg az ifik között. A Szenecsár ikrek ismét fej fej mellett, teljesen azonos köregységgel, 365-el következtek: Csenge negyedik, Szonja ötödik lett. A serdülő fiúknál Kálmán Bálint ismét remekelt, 384 körrel a második helyen zárt. Varga Botond betegen állt lőállásba, de még így is kiváló, 369 körös eredményt ért el, amivel a verseny ötödik helyén végzett.

Visszatérve az Európa-bajnokságra, a BEFAG Keszthelyi LK többszörös junior világ- és Európa-bajnokának, Major Veronikának a csapatba kerülése egy pillanatig sem volt veszélyben a női pisztolyosok közt. Nagy fölénnyel nyerte a válogatókat, és ő is elutazott Münchenbe.

– Számítottam ilyen ereményekre, hiszen korábbi teljesítményeim is bizakodásra adtak okot – mondta Major Veronika, aki két hete országos csúcsot is felállított. – Felkészültem, és számomra egyértelmű volt, hogy nem csak a pisztolyos számban, de a futócéllövők közt is lőállásba állok az Eb-n. Utóbbi ugyanis az örök szerelmem, ebben a szakágban kezdtem lőni, itt jöttek az első nagy sikerek. A pisztoly pedig a nagy álom valóra válásához, az olimpiai szerepléshez ugyanilyen fontos nekem.

A BEFAG Keszthelyi LK-ból Nagy Viktória, Mácsek Áron és Sándor István a junior futócéllövő csapatban lesz ott az Eb-n, edzőjük, Keczeli Zoltán pedig (aki egyben Major Veronika mestere) a szakág válogatottját is irányítja.

– Elégedett vagyok, hogy négy tanítványon is ott lesz az Eb-n – mondta Keczeli Zoltán. – Persze ez a szám lehetett volna nagyobb is, de egy kicsi most hiányzott ehhez. Ezzel együtt örülünk, hogy képviselhetjük az országot egy kontinensvetélkedőn.