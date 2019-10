Két döntőben két ezüstérmet szereztek

Varasdon, a Croatia Open nemzetközi Savate franciaboksz-bajnokságon járt a Fightingsport Hungary Kick és Thai-Box SE Zalaegerszeg két fiatal harcosa.

Dávid Léna a gyermek –40 kg-os kategóriában a 2. helyen végzett, és edzője, Horváth Ferenc elmondta: jobb volt nála döntőbeli horvát ellenfele, de tanítványa is remekül küzdött. A kadett korosztály –45 kg-os súlycsoportjában a zalai egyesület nagykanizsai versenyzője, Nagy Zeusz is döntőzhetett. A bírók 2-1-es megosztott pontozással ebben a párban is a horvát versenyzőt látták jobbnak.