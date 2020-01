Két cyclocross magyar bajnoki cím a ZKSE-nek

Kecskeméten rendezték meg az idei cyclocross országos bajnokságot, melyen a ZKSE ifjú kerékpárosai két elsőséget is begyűjtöttek.

A cyclocross az országúti kerékpározás és a mountain bike ötvözetének tekinthető téli versenyág, amit jelez, hogy a versenyeken a biciklisek az előbbi szakágban használt hajlított kormánnyal, ám terepgumikkal indulnak. A pályákról hiányoznak a terepkerékpározásra jellemző technikai elemek, de mindig van egy rész, ahol a versenyzőknek a vállukra kell venniük a járművüket – ezt az elemet a hideg ellen találták ki, hogy így átmozgathassák kicsit az izületeiket.

Kecskeméten tóparti környezetben jelölték ki az országos bajnokság pályáját: sok füves kanyarral, egy homokos és mély strandszakasszal, illetve egy 40 centis akadállyal, ahol a versenyzőknek át kellett emelniük a bicikliket. Népes mezőnyök vonultak fel, az egerszegi klub 13 éves reménysége, Bruchner Regina például az összevont U15–17-es kategóriában 40 kerékpáros között védte meg bajnoki címét, és így az eredményhirdetésnél a 17 éves magyar bajnoknak járó trikót ölthetett magára. Klubtársai közül ugyancsak aranyérmet és vele bajnoki trikót szerzett az U23-asok közt Sylvester Balázs.

A ZKSE további eredményei. Férfiak, master1: 5. Kusz Mátyás, 12. Háden Tamás. Master2: 9. Dervalics Gábor, 17. Káldi Tamás, 19. Horváth Szabolcs. Hobby: 4. Czenki Tamás.

Az olimpia miatt az idei versenyszezon a kerekesek számára rövidebb lesz a megszokottnál, hiszen júliusra minden fontos viadal lezajlik – árulta el Bruchner Tamás, a ZKSE egyik edzője. A klub fiatal versenyzői előtt álló legfontosabb feladat a magyar válogatottság kiharcolása, erre 4-5 kerekesnek is jó esélye van, amit nemzetközi versenyeken kell valóra váltani. A Kecskeméten is bajnoki címet szerzett Bruchner Regina viszont már biztos kerettag, és ebben a minőségben első válogatott edzőtáborára készül: a következő két hetet Spanyolországban tölti a nemzeti csapat, készülve a szezon kihívásaira. Bruchner Tamás hozzátette: idén Olaszországban korosztályos mountain bike Európa-bajnokságot rendeznek, szeretnék, ha ezen minél több ZKSE-s versenyző indulhatna. Illetve mindent megtesznek, hogy legalább a tavalyihoz hasonló eredményekkel szerepeljenek az országos bajnokságokon is – van bőven megvédeni való elsőségük, és ha lehet, a számukat szeretnék gyarapítani is.