Két arany, egy ezüst a serdülőbajnokságon

A Miskolcon rendezett atlétikai serdülő és újonc országos bajnokságról a Zalaszám-ZAC két arany- és egy ezüstéremmel térhetett haza. Röszler Dóra duplázott, aki két számban is magyar bajnok lett.

A Miskolcon rendezett országos serdülő atlétikai bajnokság már eleve remekül kezdődött a Zalaszám-ZAC számára, ugyanis ötösugrásban Röszler Dóra győzött. Rögtön egy egyéni csúccsal kezdte a versenyt (12,40 m), majd még erre is rátett egy lapáttal a folytatásban (12,61 m). Viszont egyik riválisa átvette a vezetést, majd következett a hatodik sorozat, amelyben Röszler Dóra óriási koncentrálással a kiemelkedő 12,80 m-es ugrással megnyerte az izgalmas és fordulatos versenyt. Csiszár Attila, a Zalaszám-ZAC utánpótlás vezetőedzője, egyben Röszler Dóra edzője dicsérte tanítványa versenyzői erényeit.

Az ob másnapján aztán folytatódott Röszler Dóra sikersorozata. A 13-15 évesek seregszemléjén az ötösugrásban elért nagyszerű aranyérem megszerzése után a 80 méteres gátfutásban is magabiztosan állt rajthoz. Csiszár Attila tanítványa ellenszélben is remek teljesítményt nyújtott és 12,55 mp-es időeredménnyel Röszler Dóra a második aranyérmét is bezsebelhette. Nem kellett sokat várni a Zalaszám ZAC újabb érmére, mert indították a 800 m-es síkfutást. Az országos bajnokságokon mindig jó formát mutató Muszil Ágnes most is magabiztos volt és 2:19,78 perces jó időeredménnyel a dobogó második fokára állhatott fel az eredményhirdetéskor. Az ezüstérmes középtávfutó edzője Góczán István. A zalaegerszegi fiatalok további döntős helyezéseket is elértek : Pető András 4. lett 300 m gáton, 100 m gáton pedig megnyerte a B-döntőt. Csiszár Soma ugyanebben a két versenyszámban két 7. helyezést ért el. László Gyula súlylökésben 5., míg Horváth Kevin 8. helyezést ért el. Koller Dorina távolugrásban 8. lett, s végül Schein Kata 80 m-en a B-döntőben második helyen ért célba.