Keszthelynek is hírnevet hoz a sakkozók viadala

Noha a végeredményről már beszámoltunk, de úgy gondoljuk, hogy megér még egy írást a múlt héten zajlott keszthelyi sakkverseny. Mert negyven év, az negyven év, akárhogy is nézzük.

Hiszen a 40. Nemzetközi Sakkverseny – 12. Dr. Hévízi László Emlékverseny igazából négy évtizede van jelen a Balaton-parti városban. Az esemény eredményhirdetésekor – a viadalt Ress Tamás nyerte meg – mindezt kihangsúlyozták, és Szalai István fő szervező nagy-nagy tisztelettel említette meg azokat, akik segítették a munkáját.

– Nagyon nagy köszönet jár a támogatóknak, a segítőknek és nem mellesleg a sakkversenynek otthont adó VSZK-nak is, amely máig biztosítja a helyet a résztvevőknek – mondta Szalai István. – Azt is gondolom, hogy aki itt volt, jól érezte magát a városban, mint mindig, és már most jelezték, hogy kezdjem el szervezni a következő viadalt is, hiszen jönni szeretnének.

A negyven év kapcsán lehetetlen nem kiemelni Szalai István személyét. Ezt tette az idei viadal zárásakor Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere is, aki emellett szintén köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a verseny megszervezését. Azonban kitért másra is.

– Minden esemény fontos, ami városunk hírnevét öregbíti és a keszthelyi sakkverseny is ezek közé tartozik – jelezte a város első embere. – Megszervezni egy ilyen eseményt nem egyszerű és negyven éven át ezt tenni, ez sem kis feladat. Mindenkinek köszönet jár ezért, de mindenekelőtt annak, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a kerek szám, és ő Szalai István.

Nemes Klára önkormányzati képviselő szintén elismerését fejezte ki a fő szervezőnek a kitartásáért. Szalai István pedig ígéretet tett rá: ha egészsége engedi, akkor lesz 41. sakkverseny is a Balaton-parti városban, hiszen a nagy létszám miatt szinte „kötelező” is a sorozat folytatása.

Az idén 101 sakkozó kezdte meg a versenyt, ami a viadal történetében rekordnak számított. A végeredmény mellett számos különdíjat is kiosztottak a házigazdák, ami egyben azt is jelzi: a szervezők igyekeznek minden olyan teljesítményt elismerni, ami fontos számukra. Álljon itt tehát a különdíjasok névsora:

Legjobb női versenyző: Angelika Valkova. Legjobb nagykanizsai sakkozó: Varga Richárd. Legjobb keszthelyi versenyző: Rózsa Péter. Legjobb keszthelyi női sakkozó: Kiss Judit. Legjobb zalai férfi versenyző: Sipos János. Legjobb zalai női versenyző: Demeter Dorina. Legjobb szenior versenyző: dr. Eperjes László. Legjobb keszthelyi szenior: Bézsenyi Ferenc. Legjobb 18 év alatti férfi versenyző: Kresz Tamás. Legjobb 14 év alatti versenyző: Lehocz József. Legjobb 18 év ­alatti keszthelyi versenyző: Angelina Alexandrova. Legjobb 14 év alatti leány versenyző: Beznicza Mira. Legidősebb versenyző: Szittár Antal. Legfiatalabb versenyző: Somogyi Diana.