Keszthely is ott van a sakkozás térképén

Megkezdődött a 39. Keszthelyi Nemzetközi Sakkverseny, amelyre idén mintegy 90 résztvevő érkezett három országból. Tegnap 42 táblán indult az egy héten át tartó küzdelem a VSZK aulájában.

Szalai István főszervező elmondta: a magyarok mellett asztalhoz ül négy német és egy örmény versenyző is. A viadal – amellyel immár kilencedik alkalommal dr. Hévízi László emléke előtt is tisztelegnek – svájci rendszerű, 9 fordulós, a partik fél kilenckor kezdődnek, vasárnap pedig 16 óra 30 perctől is asztalhoz ülnek egyszer a sakkozók.

A megnyitón Horváth Tamás, Keszthely emberi erőforrások bizottságának alelnöke a verseny rangját, presztízsét méltatta, Nemes Klára önkormányzati képviselő pedig kiemelte: Szalai István a pandémia közepette, sok akadályt legyőzve vállalta, hogy idén is megszervezi a kupát, annak ellenére is, hogy a városban a járvány gazdasági hatásai miatt a sportra, így a sakkra is kevesebb támogatás jut, mint a korábbi években.

Nádasi Tamás, a Magyar Sakkszövetség (MSSZ) alelnöke a rendezvényen leszögezte, a megyéből Nagykanizsa és Zalaegerszeg után ezzel a viadallal Keszthely is felkerült a magyar sakkozás térképére, és bejelentette: az MSSZ megpályázta a sakkolimpia rendezését, amitől a sportág hazai fellendülését várják.

Káposztás Miklós, a Bp. Vasas mesteredzője, nemzetközi mester arról szólt, hogy bár ez az elmesport már évezredes, mégis a 21. század játékának tartják, s bárki nyer is a keszthelyi versenyen, vesztesek soha nem lehetnek azok, akik egyszer ebbe a sportágba belekóstoltak.

A 39. Keszthelyi Nemzetközi Sakkversenyt az egészségmegőrzést szem előtt tartva szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezik meg. Új szabály például, hogy nem kötelező a partik végén a kézfogás, nézők pedig nem tartózkodhatnak a teremben.